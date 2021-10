Soñar con determinadas personas puede ser inquietante, ya sean familiares o amigos fallecidos y, cómo no, ex parejas. Los viejos amores que ya no forman parte de la vida de uno en la actualidad pueden aparecer en los sueños y ese hecho provocarnos emociones muy diversas.

Vamos a ver qué es lo que desde la psicología y el psicoanálisis podemos extraer para analizar ese sentir, aunque, como sabemos, sobre el significado de los sueños no hay ninguna ciencia infalible.

Interpretaciones de soñar con tu ex

En función del tiempo que haga que esa relación con la pareja se ha roto puede sorprendernos más o menos soñar con ella. Si es una ruptura reciente, suele ser más habitual tener a dicha persona presente en los pensamientos y también estará en los sueños. Sin embargo, la sorpresa suele ser mayúscula cuando hace décadas y de pronto sueñas que te encuentras o incluso tienes relaciones sexuales con un ex. Es entonces cuando te dices: ¡pero ¿qué significa soñar con un ex?! Entre los posibles significados tenemos estos que citaba la psicoterapeuta Jenn Mann en Instyle.

1. Estás trabajando para superar un trauma: nuestro inconsciente siempre está tratando de resolver problemas no resueltos que es probable que te sigan de relación en relación. Por ejemplo, si tu primer amor te traicionó, puede que sueñes con engañar a tu nueva pareja con tu ex para resolver tus problemas de confianza. Así, tu ex en el sueño podría ser simplemente un elemento para ayudar a tu inconsciente a superar el trauma.

2. Estás de luto por la pérdida de la relación: incluso cuando una ruptura es algo bueno, tenemos que llorar la pérdida de la relación y de la persona en nuestra vida. Y lo que no se resuelve durante las horas de vigilia se resuelve mientras dormimos.

3. Estás integrando las lecciones aprendidas de tu relación pasada en la nueva: cuanto más lejos estamos de una ruptura, más conciencia solemos tener de ella. Es normal procesar una ruptura por etapas, incluso mucho después de que creas que lo has "superado". A veces, soñar con alguien a quien has amado es una forma de ayudarte a trasladar las lecciones que aprendiste en la relación anterior a la nueva.

4. Tu ex representa algo más significativo: en los sueños, todo suele ser simbólico: las personas, los lugares y las cosas. Tu ex puede simbolizar una época de tu vida o algo más importante. Hazte esta pregunta: ¿con qué sentimientos o recuerdos te hace conectar esa persona cuando analizas el sueño? Esto puede darte pistas para entender mejor lo está representando. También puede ayudarte a trabajar y procesar lo que sea que necesites tratar (que probablemente no tenga nada que ver con tu ex).

5. Necesitas un cierre: a veces soñamos con un ex porque no nos sentimos en paz con el final de las cosas. Tanto si quisiste terminar esa relación como si no, las rupturas muchas veces no salen como queremos. A veces, un sueño es una forma de intentar conseguir ese cierre deseado por nuestra cuenta.

6. Tienes necesidades insatisfechas en tu relación actual. Aunque seas feliz con tu nuevo amor, es normal que haya cosas que te gustaría que fueran diferentes. Tal vez hay algo que tu ex hizo y que desearías que tu actual pareja te proporcionara, emocional o sexualmente. En este caso, el sueño podría estar ahí para ayudar a iluminar una necesidad insatisfecha para que puedas hablar de ello con tu pareja actual. (Y no, no es necesario que compartas que has tenido un sueño con tu ex para poder hacerlo).

7. No has superado la ruptura: este es el escenario menos probable. Normalmente, cuando alguien no lo ha superado, lo sabe y habla de ello en sus horas de vigilia. En ocasiones, hay situaciones en las que alguien está muy desconectado de su proceso emocional y esto se manifiesta en sus sueños. Si este es el caso, tienes que hacer un examen de conciencia. Ten en cuenta que la gente suele idealizar una relación una vez que ha terminado o se siente sola y desesperada por volver con alguien que le es familiar.