Si eres amante de las plantas, pero no tienes un jardín, terraza, balcón ni tan si quiera tus ventanas reciben mucha luz... ¡tranquilidad! Las plantas que no necesitan luz existen. Bueno, algo de luz sí requieren, pero poquita, por aquello de la fotosíntesis que les hace sobrevivir, como el agua. Te vamos a mostrar los tipos que más te convienen y los cuidados más importantes.

Las plantas dentro de casa crean un ambiente especial, además de que muchas de ellas, como algunas de las que os ponemos a continuación que no necesitan casi luz, son conocidas por su capacidad de purificar el aire.

Ten en cuenta que uno de los peligros más comunes de este tipo de plantas es el encharcamiento, por eso en general hay que regarlas poco o cuando la tierra ya esté seca. Toma nota de cómo cuidar tus nuevas plantas:

Plantas para casas con poca luz

1. Helechos: de esta planta ideal para espacios con poca luz existen muchas variedades. Es importante que cuides bien su nivel de humedad, en verano en determinados climas es posible que necesites regarla dos veces. Un truco para que sus hojas crezcan en todo su esplendor es que las riegues con agua destilada (aquí puedes aprender cómo hacer agua destilada casa). No es una planta muy proclive a tener plagas, pero te dejamos esto por si te ayuda: cómo eliminar pulgones de las plantas.

2. Planta ZZ (Zamioculcas Zamiifolia): sus hojas verdes y brillantes le dan mucho colorido fascinante a cualquier casa y hacen que todo hogar se sienta muy acogedor. Se dice de ella que es una planta que se 'adapta' al abandono. No queremos que lo hagas pero, está bien saber que no morirá si tienes que viajar un par de días. Crecerá más cuanta más luz le des, pero también puedo hacerlo si le da solo un poco de luz. Lo que más impacto tiene en su buen desarrollo es: la falta de humedad, estar sometida a corrientes de aire, las plagas y las enfermedades.

3. Maranta: En realidad no es una planta sino un género compuesto por más 25 especies. Su origen procede de las selvas tropicales de centro América y que crece a la sombra del sotobosque. Esto significa que necesita mucha iluminación sin sol directo o estar situada en un lugar de semi-sombra. No obstante, está en esta lista porque es preciosa y, según infojardinería, también puede desarrollarse en lugares con una iluminación media o baja pero esta falta de luz la notarás en la pérdida de brillo y color de sus hojas. Uno de los mayores cuidados que debes tener con ella es mantenerla a toda costa lejos de la luz solar directa. Sus hojas cuentan con una variedad de colores muy interesantes: verde intenso, púrpura, amarillo y rojo. Exponerla directamente al sol puede hacer que pierda todo su patronaje de colores. Otro requerimiento importante de su cuidado es que debe tener un buen drenaje. Además, debes hidratar sus hojas con un humidificador con agua del grifo. Para garantizarle la humedad que necesita, puedes colocar la maceta sobre un plato con agua y piedras de tal forma que la base de la maceta no entre en contacto con el agua.

4. Sansevieria (o lengua de suegra): ¡Le encanta la luz, pero sin luz puede sobrevivir! Sin embargo con esta planta no puedes temer que le pase nada, ya que es muy conocida por tener una vida longeva de hojas fuertes y resistentes. Es una planta que se puede adaptar a ser colocada en zonas oscuras o a las que no les llegue la luz directamente. Por ejemplo, es ideal en un dormitorio sin ventanas, un rincón del salón al que no le llegue la luz, o en las escaleras de casa.

5. Hierbabuena y menta: ¡su lugar ideal sería la cocina. Este tipo de planta debe estar siempre en zonas semioscuras, porque el sol directo quema sus hojas marchitándolas. Su necesidad básica es hacerle un buen drenaje en la maceta para que el agua no pudra sus raíces. La hierbabuena es una planta que requiere muy pocos cuidados, hay que regarla muy bien en su época de crecimiento que es entre primavera y verano. Además, ¡podrás hacerte un buen té con sus hojas frescas!

6. Bromelias: son plantas ideales para estar en una ventana, pero nunca las dejes con contacto al sol, ya que sus hojas se arrugan fácilmente. Esta planta tiene dos tipos: La Bromelia Aechmea: En particular tiene las hojas muy gruesas y es una planta que necesita mucha sequedad, por lo que es ideal dejarla en el salón. Y luego está La Bromelia Tillandsia: Puede llegar a vivir de 2 a 30 años (desde que se siembra su semilla hasta que florece la Tilandsia). Sus hojas son más finas y vive mejor en zonas húmedas, como lo sería en el baño.

7. Filodendro Hoja Corazón: esta trepadora es toda una superviviente a las zonas menos soleadas de la casa. Eso sí, necesita luz (sin contacto al sol) y humedad. Es imprescindible mantenerla húmeda y fresca con un pulverizador de agua tibia. También está la opción de poner en casa humidificadores para mantenerla hidratada.

8. Cinta: seguramente la cinta sea la planta que menos trabajo te dé. Es muy quisquillosa con el sol, ya que este quemará todas sus hojas si te la dejas en algún rincón o ventana donde dé el sol directo. Es una planta que solo necesita ser regada una vez a la semana en invierno, y en verano de dos a tres veces, dependiendo siempre de la necesidad que tenga. Lo podrás descubrir tocando su tierra. Si está húmeda no hará falta que la riegues, pero si está seca y blanquecina… ¡Vuela a por la regadera!

9. Espatifilo: es tu planta ideal si en el interior de tu casa escasea la luz casi del todo. Si tienes ganas de que florezca, debes ponerla en alguna habitación cerca de una ventana por la que entre un poco de luz. Y ojo, la cosita especial del espatifilo es que debes regarla con agua sin cal y no dejar agua en su plato porque las raíces se pueden pudrir muy fácilmente.

10. Palmera de salón (o Chamaedorea Elegans): se trata de una planta es de la familia de las palmeras que proviene de Guatemala y México. Su característica más especial es que neutraliza los olores como el del tabaco, eliminándolo por completo. Puede aguantar bien con escasa luz, pero también es de ese tipo de plantas que necesitan humedad para sobrevivir (aparte de regarlas). Por lo cual, es conveniente pulverizar sus hojas cada 2-3 días.

11. Ficus benjamina: es otra de las más habituales para los interiores más oscuros. Esta planta de hojas pequeñas, frondosas y verdes muy brillantes luce en todo su esplendor dentro de cualquier piso con escasa luz. Puede crecer bien en los exteriores, pero luce mejor cuando crece en interiores sin contacto directo con la luz. Una de sus cualidades, es que se le puede dar una forma u otra dependiendo de cómo la podes.

12. Anturio: es una de las plantas más alegres y llamativas que se pueden poner dentro de casa. Las ha en varios colores, pero la más conocida es el anturio rojo. Esta planta necesita poca luz, pero sí es necesario que le dé luz directa para su crecimiento. La parte buena es que crece durante todo el año, así que no tendrás que esperar a una temporada específica para decorar con ella tu casa.

Y bien, ya te hemos dejado las 12 plantas que menos tabarra te van a dar, tanto en sus cuidados como en sus exigencias de luz. Ahora solo te toca a ti elegir la que mejor se adapte a tu gusto y a la decoración de tu hogar para llenarlo de vida y aire fresco. Si te cuesta decidir, siempre quedará la opción de quedarte con todas a la vez. ¡De esta manera harás de tu casa todo un jardín interior!