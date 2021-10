Agua destilada, muchos han escuchado hablar de ella, pero quizás no todos saben exactamente de qué se trata. Y no, no es lo mismo que el agua mineral ni tampoco el agua que ha sido purificada mediante técnicas de ozonificación o cloración. El agua purificada es agua que ha sido filtrada o procesada para eliminar impurezas como productos químicos y otros contaminantes, pero sigue teniendo sales minerales, por ejemplo.

El agua destilada se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, cuya molécula se representa químicamente por la fórmula H2O. El componente líquido ha sido sometido a un proceso de destilación en el que se han eliminado las impurezas e iones del agua de origen, según explican desde Aquae, la Fundación del agua.

En Aquae usan la naturaleza para explicar el proceso: el sol hace que el agua que hay en la superficie terrestre (lagos, ríos y mares, entre otros) se evapore debido al aumento de la temperatura. Luego, debido al frío en la atmósfera, vuelve a caer en forma de lluvia, nieve o rocío. Este proceso de evaporación y posterior condensación del vapor es la destilación.

Por eso, cuando se habla de agua destilada nos referimos a la obtenida mediante imitación de este proceso natural. El agua se evapora mediante una fuente de calor y luego se condensa con aplicación de frío. Este proceso se lleva a cabo en equipos de acero inoxidable, donde es muy importante que previamente se compruebe la ausencia de sustancias contaminantes.

Cómo hacer agua destilada en casa

La pregunta es ¿y cómo lo podemos hacer en casa? Vamos a ver que es más sencillo de lo que parece.

1. Primero llenamos una olla con agua y dentro ponemos un recipiente más pequeño que quedarán flotando. Este es el que recogerá el agua destilada.

2. Enciende el fuego y cubre el recipiente grande con la tapa pero puesta al revés.

3. Calienta el agua y llévala a ebullición para que el agua comience a evaporarse. El vapor de agua se irá condensando en la superficie de la tapa invertida. Para facilitar el proceso de condensación coloca unos hielos sobre la tapa.

4. Las gotas de vapor de agua irán cayendo sobre el recipiente que pusimos dentro de la olla.

Ya tienes el agua destilada lista. Lo ideal es guardarla en envases esterilizados.

Usos del agua destilada

1. Trabajo de laboratorio: el agua destilada se usa en los laboratorios para preparar soluciones, reactivos, la calibración y esterilización de equipos, como blanco analítico, para limpiar material de vidrio o para la preparación de agua de alta pureza, entre otros.

2. En coches y electrodomésticos: al no tener residuos se utiliza a menudo también en planchas de vapor, en humidificadores y vaporizadores porque contribuye a que se evite la acumulación de minerales, a diferencia de lo que puede ocurrir al utilizar agua de grifo.

3. En acuarios: el agua destilada puede usarse en acuarios para introducir en la pecera posibles microorganismos presentes en el agua de grifo. No obstante, hay que tener en cuenta que si se utiliza este tipo de agua habrá que añadir suplementos minerales junto al alimento de los organismos que vivan ahí para mantener su buena salud.

4. Riego de plantas: el uso de agua destilada en las plantas puede tener beneficios por ser una fuente de riego libre de impurezas, pero por otro lado, las plantas necesitan minerales, muchos de los cuales se pueden encontrar en el agua del grifo. En este caso la decisión depende del tipo de planta o de buscar un equilibrio entre el agua y los suplementos minerales mediante abonos.

5. Cerveza: los fabricantes de cerveza casera utilizan agua destilada para imitar el tipo de agua utilizada en las cervezas de tipo Pilsner.

Otros tipos de agua

Vamos a ver las características principales de algunos tipos de agua para entender las diferencias con respecto al agua destilada:

1. Agua dulce: llega desde fuentes naturales y es tratada antes de ser consumida en los hogares. Como su nombre lo indica, tiene disuelta muy baja concentración de sales. Será convertida en agua potable.

2. Agua potable: es la más apta para el consumo. Se obtiene mediante procesos de purificación tales como la cloración y ozonificación, entre otros. Beber agua destilada no es lo mismo que beber agua potable, ya que el proceso de destilación elimina electrolitos y sales minerales que necesita el cuerpo humano para mantenerse hidratado.

3. El agua dura o calcárea: contiene un nivel muy alto de sales, especialmente de calcio y magnesio y se reconoce por su gran dificultad para disolver el jabón.

Como acabamos de ver, beber agua destilada no es lo más saludable, precisamente por su falta de sales minerales y electrolitos.