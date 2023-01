Una de las señales claras de que ha llegado el invierno de verdad es que el parabrisas del coche empieza a estar cubierto de hielo por la mañana. La lucha por quitar la capa de hielo y nieve de manera rápida y sin dañar ni la luna del coche ni las manos suele ser casi diaria. Pero ¿sabes que hay trucos para quitar el hielo de los cristales del coche sin esfuerzo?

Con un poco de previsión, puedes minimizar el problema y, además, si al salir a la calle ves que tendrás que rascar… te recomendamos que leas los siguientes consejos para quitar el hielo del parabrisas del coche porque seguro que te ayudan. Ya sabes, más vale maña que fuerza.

Cómo quitar el hielo de los cristales del coche

Si a pesar de haber tomado todas estas precauciones previas, te encuentras tu coche cubierto por el hielo, aplica uno de estos trucos. La idea es que puedas ver y conducir en lo antes posible.

► Quitar el hielo del parabrisas con una rasqueta

La forma más clásica y sencilla de eliminar el hielo de las lunas del coche es empleando una rasqueta de plástico. Son eficientes y no dañan el cristal, pero exigen bastante esfuerzo. La puedes encontrar en cualquier tienda de accesorios para vehículos y también en grandes superficies y bazares. Si no tienes una rasqueta a mano, también puedes utilizar una tarjeta de plástico que no te sirva.

► Usar la luneta térmica para ayudar a quitar el hielo del coche

Esto es fundamental. Se puede aplicar como ayuda junto a otros métodos o solo. Pon en marcha el coche y enciende la luneta térmica para ablandar el hielo. Si quieres acelerar el proceso, puedes activar la calefacción.

► Alcohol y agua para quitar el hielo del parabrisas del coche

Otra fórmula pasa por aplicar una mezcla de estos dos elementos. Si combinas una parte de agua y dos de alcohol (que tiene un grado de congelación más bajo), el hielo desaparecerá rápidamente.

► Tu propio descongelante

Mezcla sin agitar en un pulverizador lo siguiente: alcohol de quemar y jabón de fregar; prueba con tres partes de vinagre blanco y una parte de agua, o incluso con 1/3 de taza de agua y 2/3 de taza de alcohol de quemar. Estas mezclas te ayudarán a limpiar el coche en un abrir y cerrar de ojos.

► Calefacción a tope, aunque cuidado

No es lo más recomendable, pero otra técnica para quitar el hielo y la nieve del parabrisas consiste en arrancar el coche y encender la calefacción al máximo, activando la dirección de la corriente hacia el parabrisas. Aunque este método requiera más tiempo, finalmente la escarcha terminará despegándose del cristal y ya se podrá retirar.

Lo que no hay que hacer para quitar el hielo del parabrisas

1. Si quieres eliminar el hielo que cubre el parabrisas para poder conducir, nunca eches agua y acciones los limpiaparabrisas. El agua solo empeorará la situación. Es probable que las escobillas del limpiaparabrisas estén pegadas por el hielo. Podemos estropearlas y también el motor del limpiaparabrisas, como aseguran desde la revista de la DGT.

2. Nunca eches agua caliente sobre un cristal del coche con hielo para tratar de quitarlo. El cambio brusco de temperatura podría romper el cristal.

3. Tampoco debes echar sal sobre un parabrisas congelado. La sal evita la congelación, pero no descongela y puede arañar el cristal o incluso dañar la chapa.

Cómo prevenir el hielo y la nieve en el parabrisas

1. Mete el coche en un garaje. Es sencillo, pero no está al alcance de todo el mundo. Puedes tratar de alquilarlo solo durante los meses de frío. Será una inversión a largo plazo, porque este cuidado alarga la vida útil del coche, apuntan los expertos del RACE.

2. Si no tienes acceso a un garaje, coloca una lona o manta para que la escarcha se quede en la tela. También te puede servir usar un cartón en el parabrisas para cubrirlo. No olvides que el frío no sólo afecta al parabrisas, sino también al resto de cristales del coche y los faros

3. Luego hay otros trucos caseros para evitar que el hielo aparezca sobre el parabrisas del coche, que puedes probar y ver si te funcionan:

Patata partida: pasa una patata partida sobre el cristal. El almidón de la patata impide que se acumule demasiado la humedad.

Pulveriza vinagre diluido.

Alcohol diluido: échalo con un spray. Solo tendrás que rociar el parabrisas y verás como el hielo se disuelve rápidamente.