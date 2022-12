Amantes del café los hay a puñados, y con diferentes gustos. De los que toman el café solo con hielo incluso en invierno, de los que lo toman con leche hirviendo incluso en lo más cálido del verano, los que no aceptan un café sin espuma o los que lo toman negro, recién hecho y sin torrefactar. Para gustos hay colores. Entre muchos amantes del café están los que optan siempre por aclararlo con leche, y son estos a los que va dirigido un pequeño 'truco' que se ha viralizado por las redes sociales y que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tratado de frenar.

La propuesta en cuestión es la de poner leche en una cafetera italiana para poder hacer directamente un 'caffe latte' en lugar de tener que añadirle la leche después al café solo. "No es aconsejable hacerlo", señalan desde la OCU, y el argumento que sustenta esta afirmación es el propio funcionamiento de la cafetera italiana: todas las cafeteras italianas están formadas por tres partes, la inferior (con forma de octógono), donde se coloca el agua y la que lleva la válvula de seguridad; la zona intermedia, con forma de embudo y un filtro que se llena con el café molido y la superior, con una pipeta por la que sale el café preparado.

Cuando colocas la cafetera sobre el fuego, el agua de la parte inferior se caliente y hierva, al tiempo que lo hace el aire que está por encima de ella, expandiéndose; esto hace que la presión empuje el agua hacia arriba, que pasa por el filtro donde se encuentra el café molido. Una vez que el agua hirviendo entra en contacto con el café, hace que éste también se expanda, por lo que aumenta la presión en la zona intermedia de la cafetera. Cuando el café está "totalmente saturado", el agua hirviendo sigue subiendo hacia la parte superior, ya hecho café.

Para que las diferentes presiones no hagan estallar la cafetera, la parte inferior de la misma tiene una válvula que deja salir el vapor en caso de ser necesario. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de agua añadimos leche a la parte inferior? El diseño de las cafeteras italianas está hecho para hacer café con agua —el café infusiona con agua a presión a más de 100 grados entre 15 y 25 segundos—, pero la leche "no responde como el agua ante las altas temperaturas", señalan desde la OCU, ya que contiene nata y minerales. Esto hace que se formen burbujas que, al calentar la leche, desborden y puedan atascar el conducto de salida, haciendo que haya un exceso de presión. Además, la leche podría impedir el correcto funcionamiento de la válvula de seguridad y que ésta no sea capaz de liberar ese exceso de presión.

Desde la OCU indican que, además, aunque la cafetera funcionara bien con leche en lugar de con agua, la grasa de la leche puede requemarse, dejando un regusto amargo que "camufla" el sabor del café, amén de que su limpieza es mucho más complicada.

¿Se puede poner leche en la cafetera? Sí, pero...

Una opción que señalan desde la organización es, en el caso de estar buscando la manera de hacer café con leche, poner la leche en la parte superior de la cafetera, para que ésta se vaya mezclando con el café caliente según sube por la pipeta. En este caso no hay problemas de presión, aunque sí tienes que tener en cuenta la capacidad del depósito superior y tener cuidado para que no desborde la mezcla al unirse el café con la leche.

Desde la OCU ya aprovechan para señalar que la mejor manera de hacer café en cafetera italiana es poniéndola a fuego medio, no muy vivo, para que el paso del café hacia arriba no sea demasiado rápido y el café no se sobrecaliente. Además, y como 'friendly reminder', señalan que el "sonido chisporroteante" que suele hacer la cafetera cuando el café ya está en la parte superior y se forman una serie de burbujas es el punto que indica que el café ya está listo para servirse.