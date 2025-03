Vuelve el sarampión: la vacuna es la mejor protección frente a esta enfermedad vírica y (muy) contagiosa

Desde finales del año 2022, se ha descrito un aumento en el número de casos y brotes de sarampión a nivel mundial, un ascenso que se mantiene hasta este 2025. En España, se contabilizan ya 142, frente a los 110 registrados a finales de febrero, según datos actualizados del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y con la previsión de que sigan subiendo como consecuencia del avance del virus en todo el mundo.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa y, a veces grave, tal como explican desde la Asociación Española de Pediatría (AEP). Sus síntomas más comunes son: fiebre alta, erupción por todo el cuerpo, tos irritativa y conjuntivitis. En ocasiones, "se ven puntos con un halo rojizo en la mucosa de la boca que solo aparecen en esta enfermedad y se denominan manchas de Koplik. En ocasiones se complica con otitis, neumonía o afectación grave del cerebro (encefalitis)".

Según informa Sanidad en el informe 'Implicaciones para España del aumento de casos y brotes de sarampión a nivel mundial y europeo', España se encuentra en situación de eliminación de sarampión desde 2016 y cuenta con una cobertura nacional de vacunación superior al 90% con dos dosis y al 95% con una. Pero el aumento de casos hace que estemos más vigilantes.

De ahí que desde Sanidad se pida el refuerzo de que se vacunen todos los grupos de población indicados, así como el esfuerzo en la identificación de los contactos de manera precoz y ofrecerles las medidas de salud y, así, hacerles el seguimiento adecuado: "Se debe continuar con los esfuerzos para alcanzar y mantener unas coberturas de vacunación por encima del 95% para las dos dosis en todas las comunidades autónomas".

No obstante, y según señalan los expertos en este informe, "a pesar de que la probabilidad de exposición aumente, el riesgo de infección en la población general en España se mantiene bajo debido a las elevadas coberturas de vacunación en nuestro país", aunque, es cierto, aclaran que "a mayor probabilidad de exposición mayor será la probabilidad de que pueda ocurrir transmisión de sarampión en grupos de población susceptible en los que no se hayan alcanzado coberturas de vacunación adecuadas".

Quiénes deben vacunarse del sarampión

La mejor protección frente al sarampión es la vacunación. La vacuna del sarampión en España está incluida dentro de lo que se conoce como la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) y entró en el calendario vacunal infantil en 1981. Desde entonces, y tal como apuntan desde la AEP, se administra en dos dosis.

La propuesta de esta sociedad científica es la de "iniciar la vacunación a los 12 meses de edad y administrar la segunda dosis cuando se cumplan los los 2 años para protegerlos cuanto antes". Los adultos mayores (los nacidos antes del 1981) pueden estar inmunizados de forma natural por haber pasado la enfermedad.

A su vez, explican desde la AEP, esta vacuna puede administrarse el mismo día que se reciben otras vacunas diferentes o bien con cualquier intervalo con ellas. En cuanto a la reacciones adversas de la vacunación son "frecuentes y leves". Puede haber fiebre moderada con o sin sarpullido, entre 5 y 15 días después de la vacunación y también, aunque raramente, puede haber casos de alteración transitoria de la coagulación (descenso de las plaquetas) o hinchazón de una articulación.

Por último es importante desmentir uno de los bulos más repetidos hace tiempo (por fortuna, cada vez menos): no, la vacuna (ni esta ni ninguna otra) no causa autismo: "Está claramente demostrado y sin ninguna duda que no hay ninguna relación entre la vacunación del sarampión y el autismo infantil", subrayan los pediatras y especialistas de la AEP.