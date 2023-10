Caminar es sin duda una de las actividades a modo de ejercicio físico más realizadas por la población, por la fácil y por lo cómodo que resulta. Es sin duda el 'ejercicio' estrella que todos podemos hacer sin necesidad de apuntarnos a un gimnasio o de tener una vestimenta concreta. No obstante, es importante caminar a modo de ejercicio y no andar sin más, es decir, hacerlo a una intensidad adecuada.

En este artículo Cómo caminar de forma correcta para que valga como ejercicio físico: 3 claves para conseguirlo la profesora Lidia Brea Alejo, miembro del Consejo General de la Educación Física y Deportiva (COLEF) señalaba que el ritmo correcto es una intensidad moderada, aquella que mientras andas dificulta mantener una conversación normal.

Ahora, y según exponen los cardiólogos en este reciente artículo de la Fundación Española del Corazón (FEC), nos dan el número de pasos que realizados de forma adecuada, podría ayudar a obtener todos estos beneficios cardiovasculares que enumeramos a continuación, porque "uno de los pilares más eficaces para combatir la enfermedad cardiovascular es el ejercicio físico", afirman desde la FEC.

Los paseos a ritmo ligero reportan beneficios a corto y largo plazo sobre:

La tensión arterial

El control del peso

Los riesgos asociados a la diabetes tipo 2

La reducción de triglicéridos o el aumento de los niveles de colesterol HDL.

Para obtener estos beneficios cardiovasculares, el doctor Manuel Francisco Jiménez Navarro aludía a un metaanálisis de 17 estudios con 226.889 participantes de población general sana concluye que cuanto más caminemos, más beneficios obtendremos para la salud; beneficios se dan ya a partir de 3.967 pasos al día y caminar al menos 2.337 pasos al día reducía el riesgo de muerte cardiovascular.

Por ello, el doctor Jiménez tiene claro el mensaje: "Camine todos los días al menos 4.000 pasos para reducir la mortalidad global y 2.400 para reducir la mortalidad cardiovascular".

Pero además, "cada incremento de 1.000 pasos se correlaciona con una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas del 15% y un incremento de 500 pasos con una reducción del riesgo de mortalidad CV del 7%", tal como indican los cardiólogos en el ya citado artículo.

El doctor Jiménez indica que existe una fuerte asociación inversa no lineal entre el número de pasos y la mortalidad por todas las causas. Además, los beneficios de caminar se observan también no solo en personas jóvenes sino en pacientes mayores (definidos en el estudio como mayores de 59 años). Por ello, es importante caminar en todas las edades, cada persona al ritmo que necesita para andar o caminar a una intensidad moderada, que no será la misma para todas las personas. Como en todo, es fundamental personalizar esa intensidad al caminar.

Además y tal como añadía la profesora Lidia Brea en el artículo Cómo caminar de forma correcta para que valga como ejercicio físico: 3 claves para conseguirlo es importante caminar al menos 150 minutos a la semana. Y como indican todos los expertos, "cuanto más, mejor". No hay límite de tiempo ni de pasos.