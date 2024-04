La anosognosia es la "incapacidad de una persona de darse cuenta de su incapacidad", tal y como define el periodista Fernando Navarro en el libro 'Algo que sirva como luz', que narra "la historia de cuatro amigos que subieron al cielo y bajaron a los infiernos" a raíz del accidente de tráfico que sufrió Supersubmarina . Este el trastorno neurológico que diagnosticaron a José, uno de los artistas del grupo, cuentan en el citado libro. La anosognosia es un síntoma neuropsicológico común en enfermedades neurodegenerativas, pero también puede suceder a raíz de lesiones cerebrales como la que sufrió el vocalista al golpearse la cabeza.

Las personas que sufren este trastorno pueden no ser conscientes de que tienen un problema de salud. "O, en el mejor de los casos, minimizar sus síntomas incluso cuando es muy evidente que tienen una enfermedad", explican desde la Universidad Complutense de Madrid. En este sentido, el tratamiento puede ser complicado dado que la persona puede que no sea consciente y, por tanto, no busca la ayuda adecuada. También puede afectar a los familiares del paciente al ser "difícil convencer a alguien de que necesitan tratamiento o ayuda si no reconocen que tienen un problema".

Problemas a la hora de actualizar su autoimagen

Uno de los problemas a los que se enfrenta el paciente es la imposibilidad de actualizar su autoimagen, la representación que tiene de sí mismo y que se crea a lo largo del tiempo para mantener "una coherencia entre la percepción de uno mismo y el mundo exterior". Eso incluye "apariencia física, habilidades, características de personalidad y roles sociales", señala la citada fuente.