Mucho nos preguntamos sobre el cabello. Más ahora que terminan las vacaciones de verano. ¿Es bueno lavarse el pelo todos los días? ¿Qué champú es más recomendable? ¿Debemos ir a nuestro peluquero/a de confianza? Cómo mantener, en definitiva, un pelo sano y fuerte, libre de enfermedades.

Para responder a todas estas preguntas, hablamos con la Dra. Claudia Bernárdez (@drabernardez.derma), dermatóloga especializada en tricología.

"Para tener un pelo sano lo que hay que hacer es conseguir que salga de raíz lo más sana posible y para ello hay que estar sano por dentro y luego cuidar el pelo por fuera, es decir, nutrirlo para que no esté seco ni se fracture", afirma la experta. Veamos las claves o los consejos más importantes.

1. ¿Cuándo lavarse el pelo?

"Hay que lavarse el pelo cuando el cuero cabelludo esté sucio", afirma Bernárdez. Hay que destacar que la limpieza sirve para "evitar que en el cuero cabelludo se acumulen sustancias de deshecho, de contaminación, de grasa o piel muerta, por lo que cada persona tendrá que lavarlo con la frecuencia necesaria". En base a sus características y necesidades. Cuando note que esté sucio.

Por otro lado, para que un lavado no resulte malo o agresivo para nuestro cabello, es importante utilizar un champú adecuado. Esto es, "si lavas el pelo muy a menudo es recomendable usar champús que sean para uso frecuente. Es decir, no puedes usar un champú muy agresivo o muy anti-grasa si vas a lavarte el pelo todos los días".

2. ¿Cuánto champú hay que usar?

La cantidad de champú ha de ser suficiente para que cubra bien todo el cuero cabelludo, una vez que ha hecho espuma. "Es importante emulsionarlo (mezclarlo bien con agua) para repartirlo bien por toda la zona", explica.

Generalmente -añade- "si se masajea bien el cabello es suficiente con una sola vez, con una sola jabonada; pero hay veces en que los champús son muy suaves y puede que una vez no sea suficiente para retirar bien toda la grasa y por ello, pueden necesitarse dos. Pero la norma es que con una vez es suficiente".

3. ¿Es bueno usar mascarillas, suavizantes y aceites?

La respuesta es sí. "Todo esto es efectivo porque lo que van a hacer estos productos es nutrir la fibra capilar, es decir, poner una capa de grasa donde la ha perdido para que el pelo se vea más brillante y de esa forma, se vea también más sano y además se fracture menos", explica la dermatóloga.

Por ejemplo, señala la experta, "en el caso de los aceites o los serum específicos para el cabello pueden ser incluso recomendables todos los días, en poquita cantidad". En el caso de no saber muy bien cómo usarlos o cuál es recomendable consultarlo con un especialista que te indicará el producto a escoger, en base a las características de tu cabello, así como a tus necesidades.

4. ¿Cuándo podemos usar vitaminas para el pelo?

En el caso de las vitaminas, es importante tener en cuenta que "el pelo es un órgano muy activo que suele tener, por ello, unos requerimientos nutricionales altos, con lo cual poner vitaminas le va a ayudar", asegura. Pero con algunos matices.

Esto es, si tú llevas un estilo de vida sano y estás bien físicamente, no le va a hacer falta. Pero "si estás comiendo peor, te encuentras mal o tienes estrés, entonces, en esas situaciones siempre van a ayudar", afirma la experta. No obstante, hay que matizar que "si a una persona se le empieza a caer el cabello y comienza a tener zonas con alopecia o algo preocupante, no es bueno tomar vitaminas. Es decir, puedes tomarlas pero consultando con un especialista para valorar el caso y ver si hay o no una enfermedad que haya que tratar", aclara la doctora.

5. ¿Cómo cuidar el cabello tras las vacaciones de verano?

Ahora, al término del verano o mejor dicho, de las vacaciones estivales, es importante tener en cuenta dos cosas. Por un lado, hay que retomar las rutinas saludables de antes: dieta sana, ejercicio físico, horarios regulares, mantener un buen descanso y una buena gestión del estrés, etc.

Y por otro, y en el caso de que el sol, el cloro y demás agentes agresivos del verano hayan dañado la fibra capilar, es recomendable "disminuir el abuso de secadores, planchas, etc. lavarlo siempre con champús nutritivos y usar aceites esenciales para regenerar un poco la cutícula. También acudir a nuestro peluquero/a de confianza para cortar un poco las puntas del cabello si están muy dañadas, ya que si no se puede dañar el resto del pelo", concluye Bernárdez.