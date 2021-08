Hollywood se ha vuelto tendencia en los últimos días, y no precisamente por su cine. Numerosos actores de la talla de Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell o Jake Gyllenhaal han reconocido en diversas entrevistas que no son muy 'aficionados' a las duchas diarias. Ante el revuelo que han causado sus declaraciones, hemos querido ponernos en contacto con Paloma Borregón, dermatóloga, para que nos cuente si es recomendable ducharse cada día.

"Es recomendable, sí, aunque alguno se ducha quizás un poco de más. Lo ideal es no más de una vez al día", ha señalado Paloma, que no obstante ha reconocido que "no hay ninguna norma que diga que a partir de tantas veces es malo". Así, ha insistido en que los dermatólogos recomiendan una ducha diaria, pero debe cumplir ciertas condiciones: "Que sea rápida, con agua templada -no demasiado caliente-, y que después pongamos crema hidratante. Tampoco debemos usar jabones muy espumosos".

La cara "es la única excepción" en esta norma, ha añadido Paloma, que ha explicado que "se recomienda es lavarla por la mañana y por la noche". ¿Por qué es recomendable una ducha diaria? Porque hay partes del cuerpo que se deben lavar todos los días, como las axilas o los genitales, que generan más sudor. Y no, no se cae el pelo por lavarlo más. Todo depende, en realidad, de cómo se tenga el cuero cabelludo.

"Es un mito muy extendido que los dermatólogos tenemos que desmentir con mucha frecuencia", ha detallado Paloma, que ha añadido que "depende de cada persona, como la piel": "Si no hacemos mucha actividad todos los días a lo mejor no es necesario ducharse todos los días, pero hay gente que tiene más grasa en el pelo y lo necesita más. ¿Qué pasa? Que cuando nos duchamos es cuando el pelo se cae porque lo masajeamos. Pero se nos van a caer los mismos pelos nos lavemos el pelo una vez a la semana que siete. Si nos lavamos siete, se caerán menos cada día, pero en el cómputo global pensad que hasta 100 pelos es normal que se caigan cada día".