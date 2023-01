Saxenda (liraglutida 3mg), un medicamento inyectable para adelgazar dentro del tratamiento de la obesidad, está indicado también, desde junio 2021, para niños y adolescentes a partir de los 12 años con esta enfermedad.

Y es que los fármacos -y también la cirugía- siempre unido a cambios en el estilo de vida de dieta y ejercicio, están recomendados también para tratar la obesidad infantil, no sólo la de adultos. Y así se ha oficializado recientemente en las nuevas directrices de la Academia Americana de Pediatría, tras 15 años sin actualizar.

Esta actualización se debe fundamentalmente al aumento de casos de obesidad en los EEUU: más del 50% de los adolescentes la tiene. Las cifras en España son más bajas: un 18% de la población infantil padece obesidad, según datos recientes del Ministerio de Sanidad, pero es cierto que la incidencia va en aumento siendo los principales responsables el sedentarismo y el uso excesivo de pantallas.

"La obesidad infantil merece un cambio de filosofía. No se puede tratar como algo menor, como algo que ya pasará, como menos importante que la obesidad en adultos", afirma a laSexta.com Dr. Gilberto Pérez, endocrinólogo y pediatra y coordinador del grupo de trabajo de obesidad infantil de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).

Porque no debemos olvidar que esta es una enfermedad crónica y muy compleja que tiene sus consecuencias en el futuro: la obesidad infantil multiplica por tres el riesgo cardiovascular en la edad adulta, aumenta el riesgo de desarrollar hasta 13 tipo de cáncer, impacta también en la salud mental y produce problemas de fertilidad.

Así, no sólo es importante prevenir sino también abordar y tratar esta enfermedad en la infancia y no esperar a que sea más tarde, porque "la obesidad hay que tratarla inmediata e intensivamente", asegura el doctor Pérez.

Dieta, ejercicio y fármacos para tratar la obesidad

La primera línea de actuación en el tratamiento de la obesidad siempre son los cambios en el estilo de vida: dieta sana y ejercicio físico adaptado y personalizado. Pero en ocasiones, esto no es suficiente y habría que indicar también medicación.

En España, existen varios fármacos, pero Saxenda (liraglutida) aprobado en 2016 para adultos y en 2021 para niños adolescentes, es el más eficaz. Hay también otros medicamentos similares como semaglutida (Wegovy) aprobado ya en EEUU para adultos y en estudio aún para adolescentes, y tirzepatida, que está ya en fase III.

La molécula o principio activo liraglutida a una dosis de 1,8mg se aprobó en 2009 para tratar la diabetes, comercializado bajo el nombre de Victoza. Años después se comprobó que esta misma molécula en una dosis mayor (liraglutida 3mg) y comercializada bajo el nombre de Saxenda funcionaba para reducir el apetito, por lo que, en determinados pacientes, ayuda a adelgazar.

Sus indicaciones serían únicamente para algunos casos son obesidad: un IMC mayor de 30 o ICM por encima de 27 con patologías asociadas. También, este fármaco (que es un inyectable diario) está indicado también para algunos casos de obesidad en niños y adolescentes, concretamente, entre los 12 y 17 años.

Y esto es así porque, según han constatado estudios y revisiones recientes, "el impacto de los cambios dietéticos y ejercicio físico es muy poco en esta población", explica el doctor Pérez. Y esto hace que disminuya la adherencia al tratamiento, la motivación y las visitas a consultas médicas.

Por lo que en los casos en los que la dieta y el ejercicio no funcione y el profesional considere que ese niño/a mayor de 12 años necesita más recursos se le puede indicar también esta medicación. "Debemos usar todas las herramientas que tengamos para tratar esa enfermedad, y cuanto antes lo hagamos, mejor. Porque así, la probabilidad de que la obesidad sea reversible será mayor", sostiene el doctor. Por ende, lo importante realmente es diagnosticar esta enfermedad cuanto antes y por supuesto, prevenirla.

No obstante es importante destacar que "este fármaco (y todos los demás) no funciona por sí solos, es decir, siempre debe haber dieta y ejercicio", matiza el experto. Porque los fármacos para tratar la obesidad no valdrían de nada si no hay además un adherencia a una dieta sana y una práctica regular de ejercicio físico, personalizado siempre en cada caso. El tratamiento es, por tanto, conjunto: dieta + ejercicio + fármacos (en los casos prescritos).

Por último, el caso de la cirugía -medida que también está indicada para niños y adolescentes, según la nueva actualización de la Asociación Americana de Pediatría- en España sería algo anecdótico, termina el doctor: "En EEUU hay muchos más casos de obesidad infantil que en España, por lo que aquí la cirugía es algo muy residual, sólo se aplicaría en casos muy severos con patologías asociadas".