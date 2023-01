La cirugía bariátrica forma parte del arsenal terapéutico para tratar la obesidad, una enfermedad crónica que aún no se reconoce como tal. Es por ello que hay ciertas terapias que sí están financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS), en España, como es el caso de esta técnica, y otras que no lo están, como son los fármacos para adelgazar, tales como Saxenda, que han demostrado tener una gran eficacia.

Los médicos y expertos en el manejo y tratamiento de la obesidad siguen lamentando que aún no se reconozca como lo que es: una enfermedad crónica e inflamatoria, "que supone la cuarta causa independiente de mortalidad a nivel global", afirma a laSexta.com la Dra. Andreea Ciudin Mihai, miembro de la junta directiva y tesorera de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).

Sin embargo, añade la experta, también coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Universitario Vall Hebron (Barcelona), "se la ha considerado erróneamente una condición relacionada con el estilo de vida y con la falta de voluntad. Y comer mucho no es más que un síntoma, y no la causa. La obesidad se debe a una disregulación del control del hambre y del metabolismo derivado de la disfunción del tejido adiposo".

La obesidad es una enfermedad que aún no se considera como tal, en cambio es factor importante de graves complicaciones y la cuarta causa, independiente, de mortalidad a nivel global

Por lo que el tratamiento de la obesidad ha de ser global, multidisciplinar e individualizado. Así, dentro de todas las herramientas de las que se disponen para combatir esta enfermedad, estarían en primer lugar las modificaciones en el estilo de vida (dieta sana y ejercicio); después estarían los fármacos que ayudan a adelgazar (indicado sólo para casos prescritos) siempre que sean acompañados de esos cambios en la dieta y el ejercicio; y la cirugía bariátrica que engloba una serie de técnicas quirúrgicas distintas para tratar la obesidad, y también deben ir acompañadas de esos cambios de estilo de vida.

En el caso de los fármacos para adelgazar, de todos los que existen en España, de momento, sólo está aprobado el inyectable Saxenda (que comparte principio activo, liraglutida, pero a diferente dosis, con un fármaco para tratar la diabetes tipo 2), pero en este caso son los pacientes quienes tienen que costearse esta inyección.

Por tanto, se puede indicar que "disponemos de fármacos aprobados para tratar la obesidad, tanto en adolescentes como en adultos, que son muy potentes y además, equivalentes a la cirugía bariátrica, pero no están financiados", afirma la experta.

Sin embargo, aclara que "curiosamente y de forma paradójica, la cirugía bariátrica es el único tratamiento para la obesidad financiado por el SNS porque no tiene estatuto de tratamiento sino de procedimiento, así la regulación en el marco legal es distinta".

Algo que subraya el sesgo y el estigma que sufren los pacientes, tal como indica la doctora: el acceso a fármacos es para quien lo pueda pagar y para los demás "sólo les quedaría el quirófano". Pero ¿cuándo estaría indicada esta operación? ¿Todas las personas con obesidad podrían someterse a ella?

Cirugía bariátrica: qué es y para quién está indicada

La cirugía bariátrica engloba una serie de técnicas o procedimientos quirúrgicos que, fundamentalmente se agrupan en dos categorías mayores:

Técnicas restrictivas, como por ejemplo, la Manga gástrica, en las que sólo se reduce el volumen de estómago (el que el paciente puede ingerir en una comida).

Técnicas mixtas: en las que además de reducir el volumen del estómago se reduce también una parte del intestino. Por ejemplo, el bypass gástrico .

. La técnica empleada en cada caso será, lógicamente elegida por el profesional y el equipo multidisciplinar competente.

Tal como señala la doctora Ciudin, la prevalencia de la obesidad en España es de 25-30% en la población adulta. Y las personas con indicación de cirugía bariátrica (las que sufren la antiguamente llamada obesidad mórbida) representan el 6/1000 habitantes y el 2% en población infantil. Al año, en la población española se realizan unas 10.000 operaciones, que estarían indicada, de forma más precisa, para:

Personas con IMC mayor a 35 que tengan asociadas enfermedades como diabetes tipo 2 , apnea de sueño, hipertensión , dislipemia, hígado graso, etc.

, apnea de sueño, , dislipemia, hígado graso, etc. Personas con IMC mayor a 40, independientemente de la presencia de comorbilidades o patologías asociadas.

Además de esto, han de cumplirse otros criterios que se contemplan en los protocolos y pasar por una valoración exhaustiva por parte de nutricionistas, psiquiatría, psicología y endocrinología.

También es importante destacar que la operación es sencilla en las manos adecuadas y siempre que el paciente haya cumplido el protocolo de abordaje multidisciplinar. Pero, matiza la experta, "el proceso completo no es tan fácil porque supone pasar por varios especialistas, endocrino, dietistas, psicólogos para realizar una valoración completa, cambio de hábitos y terapia conductual".

Por lo que es fundamental entender que no se trata de una cirugía estética y que ésta no te protege de volver a ganar peso. Es decir, te ayuda a perder mucho en poco tiempo pero si no ha habido además un cambio de hábitos (dieta y ejercicio, fundamentalmente), se puede volver a engordar.

La cirugía bariátrica te ayuda a perder mucho en poco tiempo, pero si no ha habido además un cambio de hábitos de dieta y ejercicio, se puede volver engordar

Igualmente, las comorbilidades o patologías asociadas que han remitido o mejorado pueden volver a empeorar. De hecho, es importante destacar que "un 35% de los pacientes operados vuelven a ganar peso a los 3 años de la operación, y más o menos el mismo porcentaje vuelve a tener diabetes", indica la doctora.

Por lo que es fundamental que las personas operadas adopten esos cambios de hábitos y los sigan para siempre. También debemos saber que después de la cirugía, el paciente necesita de por vida un seguimiento médico, tomar suplementos vitamínicos, con control médico, dietista y análisis de sangre.

Realmente, tal como concluye la experta de la SEEDO, "no se puede operar a toda la población que lo necesita sino que se tiene que personalizar cada caso, adaptarlo y disponer de alternativas y recursos farmacológicos que ya sabemos, son potentes".