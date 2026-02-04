Reducir el riesgo de cáncer: cuatro de cada 10 nuevos casos en el mundo son debidos a factores modificables como el alcohol y el tabaco

Los detalles Se trata de las principales conclusiones de un estudio realizado con datos de más de 185 países, incluida España, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC).

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer revela que el 37% de los nuevos casos de cáncer en 2022 se debieron a factores de riesgo modificables, como el tabaco, el alcohol y ciertas infecciones. Publicado en 'Nature Medicine', el informe destaca la importancia de medidas preventivas específicas para cada contexto, como el control del tabaco y la vacunación contra infecciones cancerígenas. En España, el tabaco es el principal factor de riesgo en hombres y las infecciones en mujeres. La prevención mediante hábitos saludables, como una dieta sana y ejercicio regular, es esencial para reducir la incidencia del cáncer.

Un estudio global de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado este miércoles en 'Nature Medicine', señala que cuatro de cada 10 casos de cáncer se deben a factores de riesgo modificables como el tabaco o el alcohol. Esto es, evitando sustancias como estas, podemos disminuir el riesgo de padecer en el futuro esta enfermedad.

De modo más concreto, las conclusiones de una investigación global liderada por la OMS y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC), publicado con miras al Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el 4 de febrero, muestran que en 2022, aproximadamente cuatro de cada 10 nuevos casos de cáncer en el mundo eran debidos a factores de riesgo modificables.

Sobre todo por el consumo de tabaco o de alcohol y las infecciones, incluyendo las provocadas por el virus del papiloma humano o la bacteria H. pylori. El análisis se basa en datos de 185 países y hasta 36 tipos de cáncer.

"Se estima que hasta un 37 % de todos los nuevos casos de cáncer (en torno a 7,1 millones de casos) estaban vinculados a causas prevenibles. Las conclusiones subrayan el enorme potencial de prevención para reducir la carga mundial de cáncer", tal como muestra el informe de este trabajo.

En el caso concreto de España, el 41,8 % de los casos de cáncer en hombres se atribuyen a factores externos modificables, comparado con el 26,1 % en mujeres, y el factor principal sigue siendo fumar tabaco (28,5 % y 9,9 %, respectivamente).

El tabaco es el principal factor de riesgo externo en dos tumores claros: en el cáncer de pulmón (según datos del año 2022 de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, más del 90% de casos de cáncer de pulmón se dan en fumadores, aumentando el riesgo cuando se fuma en grandes cantidades) y en el de vejiga (puede incrementar 2 y 3 veces la posibilidad de que aparezca este tumor).

Según los datos de este trabajo, tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— acaparan casi la mitad de todos los casos prevenibles de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, a escala mundial: "El cáncer de pulmón está vinculado principalmente al tabaquismo y la contaminación del aire, el cáncer de estómago es atribuible mayoritariamente a la infección por Helicobacter pylori y el de cuello uterino está causado abrumadoramente por el virus de los papilomas humanos (VPH)".

"Este es el primer análisis mundial que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir", afirma de forma contundente el Dr. Ilbawi, Jefe de Equipo de Control del Cáncer de la OMS y autor del estudio. "Si examinamos los patrones entre países y grupos de población, podemos ofrecer a los gobiernos y las personas información más concreta para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten", añade.

La importancia de medidas públicas

De este modo, los autores de este trabajo de la OMS subrayan en sus conclusiones, la necesidad de establecer estrategias de prevención específicas para cada contexto que incluyan medidas estrictas de control del tabaco, la regulación del alcohol, la vacunación contra infecciones cancerígenas como el virus de los papilomas humanos (VPH) y la hepatitis B, la mejora de la calidad del aire, lugares de trabajo más seguros, así como entornos más saludables de alimentación y actividad física.

"Una acción coordinada entre sectores, desde la salud y la educación hasta la energía, el transporte y el trabajo, puede evitar que millones de familias vivan la carga de un diagnóstico de cáncer. Abordar los factores de riesgo prevenibles no solo reduce la incidencia del cáncer, sino que también disminuye los costos de la atención de salud a largo plazo y mejora la salud y el bienestar de la población", subrayan.

Del mismo modo, tal como expone, por su parte, a SMC España, Marina Pollán, epidemióloga del cáncer y directora general del Instituto de Salud Carlos III, la principal conclusión de este estudio para la práctica clínica en España, es el valor de la prevención para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población.

"La cuantificación del efecto de cada uno de los factores considerados también sirve para priorizar los esfuerzos en esta dirección: "Claramente, en nuestro contexto, el tabaco, el alcohol, los agentes infecciosos, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores que evitar", afirma.

Por su parte, el doctor Alejandro Pérez-Fidalgo, médico del servicio de Oncología y Hematología del Instituto de Investigación Sanitaria Clínico Valencia (INCLIVA), destaca, también a SMC España, el tabaco como principal causante del cáncer en varones, pero adjudica nada menos que un 23,1 % de todos los cánceres del hombre en 2022 a esta causa: "Esto permite empezar a hacerse la idea de que campañas antitabaco o esfuerzos de prevención frente al tabaquismo podrían tener consecuencias de enorme impacto en el control del cáncer".

Datos igualmente relevantes en el caso de las mujeres, subraya el doctor, en las cuales las infecciones son el principal factor causante de cáncer, en concreto, el virus del papiloma (por el cáncer de cérvix) y el Helicobacter pylorii por el cáncer gástrico. El 11,5 % de los casos podrían ser debido a la exposición a estos agentes.

"Esto es muy importante para diseñar, justificar e incluso intensificar el esfuerzo en las campañas de vacunación frente al virus del papiloma. Esto también tiene mayor o menor consecuencia por localización geográfica", señala el doctor.

Habitos saludables para reducir el riesgo de cáncer

Desde hace algunos años, la OMS concluye de forma clara que entre el 30% y el 50% de los cánceres se pueden evitar reduciendo los factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas. LLevar una dieta sana y hacer ejercicio físico de forma regular son claves. También evitar el tabaco y reducir al máximo el consumo de alcohol.

Como afirmaba a laSexta, la doctora en Bioquímica Emilia Gómez Pardo, debemos saber que "muchos casos de cáncer se puede prevenir con hábitos saludables. Al igual que es importante saber que nunca es tarde para empezar a cuidarse, que da igual la edad que tengamos, que cualquier momento es bueno".

De los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos que están en nuestra mano, son fundamentalmente: el alcohol, el tabaco y el sedentarismo. Por su parte, los hábitos saludable son: llevar una dieta sana ("sólo con la alimentación se reduce hasta el 30% de los casos de cáncer", informaba) y ejercicio físico de forma regular.

Con esto, según la ciencia, tendríamos ya mucho ganado: "No sólo para prevenir o disminuir algunos casos de cáncer sino también para vivir más años", aseguraba y concluía la experta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.