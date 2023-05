Dice la doctora en Bioquímica Emilia Gómez Pardo que la salud es el regalo más preciado que tenemos. Que al igual que cuidamos nuestras relaciones personales, también debemos hacerlo así con nuestra salud. Que en lo que respecta al cáncer, una de las enfermedades sin duda, mas crueles, hasta el 50% de los casos se pueden evitar adoptando una serie hábitos saludables o un estilo de vida saludable.

"Es importante que sepamos que muchos casos de cáncer se puede prevenir con hábitos saludables. Al igual que es importante saber que nunca es tarde para empezar a cuidarse, que da igual la edad que tengamos, que cualquier momento es bueno. Y que debemos hacerlo siempre en base a la evidencia científica, es decir, cuidarnos como dice la ciencia (no de otra manera)", afirma a laSexta.com Gómez Pardo, doctora en Bioquímica y Biología Molecular con Master en Nutrición y Salud y asesora científica de la Fundación Cris Contra el Cáncer.

En su libro, ya a la venta, 'Más vida, menos cáncer: Todo lo que la ciencia sabe sobre cómo prevenir el cáncer' explica cómo la ciencia ha demostrado que adquirir hábitos saludables reduce en general el riesgo de numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer. Con más detalle, y tal como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), "entre el 30% y el 50% de los cánceres se pueden evitar reduciendo los factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas de base científica".

Los factores de riesgo modificables, aquellos que están en nuestra mano, son fundamentalmente, el alcohol, el tabaco y el sedentarismo. Por su parte, los hábitos saludable son: llevar una dieta sana y ejercicio físico de forma regular. Con esto, según la ciencia, tendríamos ya mucho ganado. No sólo para prevenir o disminuir algunos casos de cáncer sino también para vivir más años.

Es cierto que no es fácil adoptar un estilo de vida saludable, que los cambios cuestan; pero precisamente por ello es importante "ponerse objetivos pequeños para que una vez conseguidos, podamos ir a por el siguiente. No podemos hacerlo todo de golpe. Es clave saber que no es imposible, que se puede conseguir, que se pueden llevar hábitos saludables y que cualquier pequeño cambio será importante", asegura.

Dieta saludable, con abundancia de vegetales

La dieta es sin duda uno de los factores más importantes. "Sólo con la alimentación se reduce hasta el 30% de los casos de cáncer", asegura la experta. Y esa dieta consiste en llevar una dieta lo más parecida posible al patrón de dieta mediterránea, con abundancia en vegetales, en alimentos de origen vegetal (por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias) tales como las frutas, las hortalizas, las verduras, los frutos secos, las legumbres y cereales integrales.

Ejercicio físico

Es otra de las claves más importantes que ha demostrado la ciencia. El ejercicio físico practicado de forma regular es un factor de protección contra diversas enfermedades, incluida las enfermedades cardiovasculares, también el cáncer. De hecho, tal como asegura Gómez Pardo en su libro, anteriormente citado, "las consecuencias de llevar una vida sedentaria son comparables a las de fumar".

Para los adultos -escribe- el ejercicio es importante para reducir el riesgo, según evidencia científica, "de padecer hasta 7 tipos de cáncer cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de endometrio, cáncer de riñón y cáncer de vejiga.

No beber alcohol

Es una de las costumbres más interiorizadas: para fiestas y celebraciones: siempre alcohol, y éste no es bueno. No existe, tal como asegura la experta, un consumo de alcohol seguro ni tampoco es saludable 'tomar una copita de vino al día'. El consumo de alcohol está asociado con el 5% de los cánceres a nivel mundial. Es uno de los tóxicos más perjudiciales de los que todavía no hay una conciencia claro sobre el daño que hace a nuestra salud.

No fumar

Igualmente es otro tóxico asociado, un factor de riesgo para la aparición de distintos tipos de cáncer, sobre todo el de pulmón y el de vejiga (el quinto tumor más frecuente en España). El tabaco es responsable del 33% de los tumores y del 22% de las muertes (por cáncer). Las campañas antitabaco están funcionando pero aún queda mucho por hacer. Sobre todo entre los jóvenes: un 21,7% de la población de entre 15 y 24 años fuma a diario. Se necesitan políticas y medidas proactivas para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, porque fumar es una adicción.