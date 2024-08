El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de trasmisión sexual más frecuente: se estima que hasta el 80-90% de las personas que han iniciado sus relaciones sexuales van a encontrarse con este virus alguna vez en su vida, esto es, cualquier persona que haya tenido, tenga o vaya a tener relaciones sexuales está en riesgo de contraer este virus y desarrollar por ende, las enfermedades que provoca. Tanto en hombres como en mujeres.

"El VPH puede causar hasta 6 tipos de lesiones premalignas y de cáncer, en ambos sexos: cáncer de cuello de útero, de vulva, de vagina, de pene, de ano y orofaringe. Todos estos tipos de cáncer suceden en zonas del cuerpo que se pueden contactar durante una relación sexual", explica a laSexta.com el Dr. Jesús de la Fuente, jefe de sección de Ginecología del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) y secretario de la Asociación Española Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC).

Ahora bien, es importante destacar que que "el hecho de contactar con el VPH no hace que vayamos a desarrollar estas enfermedades, ya que la mayoría de las veces que contactemos con este virus a lo largo de nuestra vida, nuestro sistema inmune va a conseguir controlar la infección y que ésta no progrese", aclara el profesional.

Sin embargo, añade que "como a lo largo y ancho de nuestra vida sexual nos vamos a encontrar con este virus en numerosas ocasiones y no podemos saber en cuál de ellas es la que finalmente nos va a producir enfermedad, es decir, no podemos saber en qué ocasión nuestro sistema inmune va a fallar o no va a poder protegernos del virus, es importante estar protegidos, siendo lo más eficaz la vacuna contra el VPH".

Cómo detectar el VPH y cuáles son los tumores que produce

Existen dos tipos de pruebas para detectar si tenemos o no el virus presente. Tal como explica de la Fuente, una, el test VPH que es una prueba que busca si está o no el virus presente y otra, la citología -tanto en hombres como en mujeres- que lo que hace es mirar es si hay o no enfermedad. "No es lo mismo tener el VPH que padecerlo (tener enfermedad). Es decir, tú puedes tener el VPH pero que no te produzca ningún daño", aclara el doctor.

Sin embargo, uno de los problemas que tiene esta infección es que en la gran mayoría de ocasiones, no produce síntomas y pasa totalmente desapercibido. "Las únicas lesiones que son visibles son las verrugas genitales y éstas además, se aprecian porque adquieren ya un determinado tamaño, normalmente, en forma de cresta de gallo o coliflor", sostiene el profesional.

Cuando el VPH produce lesiones -que pueden acabar en cáncer- no suele haber síntomas y es necesario buscar estas lesiones mediante estas dos pruebas para hacer una detección precoz y ver si hay o no lesiones precancerosas y si las hay, tratarlas para evitar así que éstas progresen (y se vuelvan cancerosas).

El VPH puede provocar hasta 6 tipos de lesiones premalignas y de tumores: cuello de útero, vulva, vagina, pene, ano y región orofaringe. Tanto en hombres como en mujeres. "Todos estos tipos de cáncer suceden en zonas del cuerpo que se pueden contactar durante una relación sexual", explica el doctor de la Fuente.

Tal como detallamos en Así puedes prevenir el virus del papiloma humano (VPH), los cánceres asociados al VPH en mujeres son: cáncer de cuello de útero (100% de los casos) vagina, vulva, ano y orofaringe y los asociados a hombres son el cáncer de ano, de pene y orofaringe.

En España, en el año 2020 se diagnosticaron 3.277 casos de cáncer relacionados con el VPH, de los que un 22% fueron diagnosticados en hombres, según datos aportados por de la Fuente. Además, 1.200 personas, entre hombres y mujeres, murieron como consecuencia de estos tipos de cáncer. "Es una enfermedad muy importante puesto que todos estos casos se pueden prevenir", asegura.

De momento en España, de estos 6 tipos de cáncer solo tenemos programas de detección precoz para el el cáncer de cuello de útero, expone el profesionales, por ello es importante que además de vacunarse, "las personas que tienen cuello de útero acudan a sus centros sanitarios a realizarse las pruebas de detección precoz pertinentes".

Vacuna contra el VPH para estar protegidos de forma permanente

La prevención del VPH consiste fundamentalmente en la vacunación: "La vacuna contra el VPH ofrece protección de forma continua y permanente porque protege frente a todas las zonas corporales donde el virus puede infectar", explica de la Fuente. Esto es, "el preservativo no cubre toda la superficie física que entra en contacto en una relación sexual, que puede ser una superficie muy amplia. Por ejemplo, el preservativo no cubre el escroto, el monte de venus... Y toda zona que contacta en una relación sexual puede acabar infectada con el VPH".

Esto no significa que no haya que usar preservativo, porque aunque que para esta infección -para el VPH- no sea del todo eficaz (aunque lógicamente, sí disminuye el riesgo de padecerlo), sí es clave y fundamental para evitar las demás enfermedades de trasmisión sexual (clamidias, gonorrea...).

Desde el año 2017, la vacuna está financiada para chicas mayores de 11-12 años y desde el 2022 también para los niños de esta edad. No obstante, si hemos pasado ya esta edad y no estamos vacunados/as, debemos saber que la vacuna también sería eficaz.

Según explica el doctor, "el hecho de que la vacuna está financiada en personas adolescentes puede hacer pensar que solo es útil es esas edades y nada más lejos de la realidad. Nunca es tarde. Cuanto ante, mejor, sobre todo ante de tener las relaciones sexuales. Pero la vacuna sigue teniendo beneficios, incluso en la edad adulto. También, incluso habiendo tenido ya contacto con el VHP o teniendo ya pareja estable. "La vacuna es por tanto, la forma más eficaz de prevenir las enfermedades que produce el VPH", concluye el doctor.