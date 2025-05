¿Qué sienten realmente las personas con hipocondría? Los síntomas que explican esta ansiedad (o miedo) a enfermar

"No puedo quitarme de la cabeza el pensamiento de que tengo una enfermedad grave". Ese es el pensamiento o similar que las personas con hipocondría tienen de forma más o menos continuada en sus vidas.

Cada vez más personajes públicos han confesado un miedo o ansiedad por enfermar, que como todo trastorno puede variar en intensidad, síntomas y ser diferente, según cada personas. Algunos de los cantantes más recientes en confesar esta "hipocondría" han sido Aitana, quien habló de esto en su documental 'Metamorfosis', o Leiva quién lo hizo recientemente en 'El Hormiguero'.

En España, según el libro Recomendaciones Terapéuticas en los Trastornos Mentales (CYESAN), más de 9 millones de personas tienen un trastorno hipocondríaco. Puede haber síntomas y pensar que son causa de una enfermedad grave o no. Esto es, puede tener dolor de cabeza, de estómago y pensar que es por algo grave o no sentir ni padecer dolores ni otras molestias.

¿Pero a qué llamamos realmente hipocondría? ¿Cuáles son los síntomas que tienen las personas que sufren este problema? Porque a veces puede confundirse tan solo con aprensión y no son un miedo real o con un trastorno de ansiedad por enfermedad, tal como lo denomina el DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association) que sería algo así como el 'santo y seña' de la psiquiatría y psicología.

Es un trastorno de la ansiedad

Según este manual científico, la "hipocondría o ansiedad por enfermedad" se considera un trastorno relacionado con la ansiedad (Trastorno de Ansiedad por Enfermedad) cuyo principal síntoma es la preocupación y el miedo a tener o adquirir una enfermedad grave y ese miedo debe perdurar al menos unos 6 meses y desarrollar una preocupación por sensaciones físicas incómodas o inusuales.

Según cuenta a laSexta Marina García Fuentes, psicóloga clínica y directora del Instituto de Psicología y desarrollo personal, PSICODE, las personas que vienen a consulta por esta preocupación, "nos dicen que no pueden quitarme de la cabeza el pensamiento de tener una enfermedad grave, no pueden deshacerse de las preocupaciones en torno a sufrir una enfermedad o varias, estas preocupaciones pueden ir cambiando de temática, pero el sufrimiento no varía".

Son síntomas muy persistentes y muchas veces se activan después de escuchar una noticia de una enfermedad u observar, experimentar algún cambio en su cuerpo. "Realmente, explica esta experta, el miedo más profundo que sustenta todas estas preocupaciones, es el que tiene la mayoría de las personas: el miedo a la muerte".

Las personas con hipocondría, suelen sentir mucha ansiedad, que cada una experimenta de una manera, ya sea con mareos, sensación de ahogo, insomnio, nudo en el estómago, temblores en las piernas, hormigueos… En definitiva, se trata de un trastorno de ansiedad y se manifiesta, por ende, como tal.

De este modo, podemos enumerar y resumir los síntomas en:

Preocupación excesiva por su salud y padecer una enfermedad grave

Sentir ansiedad

Visitar médicos que solo conlleva alivio temporal

que solo conlleva alivio temporal Somatizar algún síntoma de la enfermedad temida

Dificultad en llevar vida, pues se sienten limitados

Cuándo pedir ayuda

A la hora de diagnosticar a una persona con hipocondría o por ende, este trastorno de ansiedad, "los psicólogos nos basamos en el DSM-V", explica García, y uno de los criterios que hemos de tener en cuenta es que "la persona tiene que estar como mínimo 6 meses padeciendo este estado de preocupación y ansiedad y que le interfiera en su día a día".

Sin embargo, es cierto que a veces, aconseja, "no hay que esperar a tener este sufrimiento al menos seis meses para acudir a un psicólogo, ya que cuanto antes se ataje el problema mejor". De este modo, "cuando veas que no puedes disfrutar de tu vida, porque tu mente te invade con pensamientos de miedo a la enfermedad o cuando las personas que tienes cerca te dicen que no es para tanto, que no exageres y te sientes incomprendido

Y sobre todo, añade la experta, "cuando el momento de irte a dormir se convierte en una dificultad, pues sabes que no podrás evitar anticipar consecuencias catastróficas respecto a tu salud. Cuando te levantas agotado, irritable y además de ansioso y triste porque no sabes cómo romper el bucle".

También, como no, "cuando estas buscando información en internet, de forma repetitiva y en exceso, sintiendo que es casi una necesidad para quitarte la ansiedad, pero luego no te ayuda más que un ratito" y cuando dedicas más tiempo que la mayoría de la gente a "examinar minuciosamente tu cuerpo (lunares, granitos, corazón, presión en tu cabeza, presión el pecho, mides la temperatura sin tener fiebre, …) y entras en estado de pánico al encontrar sensaciones o posibles síntomas", concluye García, afirmando de forma tajante que existe solución: "Por suerte contamos con un conjunto de técnicas psicológicas basadas en el tratamiento de terapia cognitivo conductual y los cuadros de hipocondría remiten".