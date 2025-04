Leiva comparte en 'El Hormiguero' cómo lleva su hipocondría: "Ya no voy a urgencias dos veces por semana"

Leiva ha sido el último invitado de 'El Hormiguero'. El artista, que ha estrenado recientemente su canción 'Caída libre' junto con Robe Iniesta, ha contado ha Pablo Motos cómo lleva su problema de hipocondría. "Estoy un poco mejor de ese asunto, ya no voy a urgencias dos veces por semana", confesaba al presentador.

El artista compartía, además, una anécdota sobre ello que, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, define como "absurda". "Un día, abriendo la puerta una furgoneta que tenía, que era muy vieja, me di un golpe en la frente, muy pequeño y, de repente, a los minutos, empecé a notar que la cabeza, ligeramente, se me iba hacia la izquierda", cuenta el cantante.

Inicialmente pensó que "no era nada" pero, 45 minutos después, consideró que era grave y se fue a urgencias. "El médico me dijo 'no tengo que hacerte ni pruebas... vete a casa'", concluye Leiva. "Lo harto que estaría ese médico de verlo", afirma Nacho García, "para asustarle no le decían 'que viene el lobo' le decían 'que viene el Leiva'".