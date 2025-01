Qué es y cuáles los síntomas del norovirus, la causa más común de gastroenteritis o gripe estomacal

Algunos de los virus que amenazan con colapsar los hospitales son, además de la gripe, el VRS, el norovirus, el rinovirus (virus causantes del resfriado común o catarro) y el COVID, todos ya más que conocidos por todos. Para la gripe y COVID existen además vacuna, indicada para mayores de 60 años y grupos de riesgo.

El norovirus son un grupo de virus de tipo ARN que provocan gastroenteritis, de hecho, el norovirus es la causa más común de la llamada gastroenteritis viral, gripe estomacal o simplemente, gastroenteritis. Por ende, los síntomas más comunes son:

Diarrea

Náuseas y vómitos

Dolor de estómago

Otros síntomas que pueden acompañar: fiebre, dolor de cabeza o malestar general.

Por otro lado, y según informa Mayo Clinic, los síntomas por norovirus suelen aparecer entre 1 y 2 días después de la exposición al virus y generalmente, este contagio, se produce entre personas o por tomar agua o alimentos contaminados.

No se requiere tratamiento específico

Normalmente, tal como explicamos en el artículo Cómo saber si tengo gastroenteritis y cómo tratarla, lo más habitual es que un cuadro de este tipo desparezca espontáneamente en unos 2-3 días, pero en ocasiones, podría durar una semana. Normalmente, no se requiere un tratamiento específico y no es necesaria la toma de antibióticos o antivirales.

De forma general, para tratar la gastroenteritis, es importante una buena hidratación y seguir una dieta blanda. "Lo más importante ante la gastroenteritis es evitar ladeshidratación y reponer electrolitos que se van perdiendo mediante los vómitos o las diarreas", explicaba la farmacéutica y dietista-nutricionista Natalia Moragues, quién nos ofrecía algunos consejos de qué comer y que no cuando tenemos gastroenteritis.

No obstante, es importante prestar atención a determinadas señales que nos deberían poner en alerta para acudir al médico: deshidratación (vigilar mantener buena diuresis, hidratación de la piel y mucosas): presencia de sangre en las deposiciones; fiebre alta persistente; dolor abdominal grave que no mejora, y si los síntomas no mejoran en una semana.

Cómo prevenir el norovirus

Por último y en cuanto a la prevención, es importante tomar ciertas medidas ya que, tal como exponen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los norovirus son muy contagiosos. Algunas de las medidas que ofrecen estos centros, son las siguientes: