A veces la vida empieza a doler en la adolescencia. Un momento de cambios, de vulnerabilidad, miedos e inseguridades. Pero también de muchas primeras veces. De mucha vida por descubrir. Son momentos de adolecer. También en la parte más externa, la que más se ve. Por ello, la moda y la ropa juegan un papel importante en nuestras adolescentes.

¿Qué significa para ellas? ¿Qué quieren expresar cuando eligen comprar determinada ropa? Como explica a laSexta.com Elena Daprá, psicóloga sanitaria, experta en bienestar psicológico y vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP), "la adolescencia es un momento de mucha inseguridad: siempre intentan parecer lo que creen que a los demás les va a gustar y piensan menos en lo que a ellas les parece bien". Y esto, se traslada también a la ropa, y a la moda.

"De adultos, elegimos la ropa porque nos gusta, porque nos favorece o porque queremos resaltar aquello que para nosotros/as es bonito. Y eso evoluciona con el tiempo. En la adolescencia aún se está forjando la personalidad. No hay una reflexión sobre si a mí me gusta realmente o si me queda bien. Me lo compro porque creo que a los demás les va a parecer bien", expone.

Hay que tener en cuenta -añade- "que lo que necesita el adolescente es compararse para establecer el canon: para establecer lo que está bien y mal, lo que es bonito y no. Y esto sucede tanto en chicas como en chicos, pero sin lugar a duda en las chicas es mayor porque estamos más expuestas a toda la parte física, aunque ellos también empiezan ahora a tener una mayor exposición".

Referentes en la moda de las adolescentes

Las influencias de moda actuales, en general, en los y las adolescentes son en primer lugar, "su entorno más cercano: sus amigos de clase o la/el líder de moda de la clase", explica Patricia San Miguel, profesora de ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra y autora del 'El Libro Blanco de la Influencia Responsable'.

También se fijan mucho "en lo que llevan los alumnos de cursos superiores, especialmente aquellos que admiran por su estilo de vida y popularidad. Las primeras cuentas que siguen en redes sociales suelen ser de amigos y compañeros del cole".

Inmediatamente después -añade esta experta- los segundos actores que más les influyen en su forma de vestir son los influencers digitales. "Solemos seguir a influencers que representan el estilo de vida que queremos alcanzar, por ello, no todos los adolescentes siguen a los mismos influencers".

Pero dentro de ese grupo de influencers -matiza la experta- cada grupo de adolescentes tiene a su vez un grupo de influencers que representan su estilo de vida y aspiraciones, quienes les marcan muchas veces qué llevar y cómo llevarlo. De este modo, unos grupos seguirán más a María Pombo y María de Jaime; otras lo harán a influencers como Dulceida, otras seguirán a Aitana o a Lola Moreno... Dependerá de lo que más le vaya gustando o atrayendo a la adolescente.

Según datos proporcionados por San Miguel, "el 74% de los jóvenes de 16 a 24 años sigue a influencers. Y son Instagram y YouTube las redes sociales donde se siguen más influencers. Y hasta el 50% de los jóvenes de entre 16 y 24 años considera que los influencers son muy creíbles o bastante creíbles según el estudio de la Asociación de la publicidad, el marketing y comunicación digital en España (IAB)".

Pero no sólo siguen a influencers muy famosos, "también a influencers de sus localidades: aquellos de los que más se esté hablando en su colegio o instituto serán a los más seguirán por el llamado efecto FOMO (o lo que es lo mismo, el miedo a perderse algo de lo que está pasando a su alrededor)", explica.

Y por último, el tercer gran influyente son las propias marcas de moda, "que a través de sus redes sociales presentan diversos looks y colecciones basadas en sus series favoritas, los colores del momento, sus grupos de música o personajes de Disney y Marvel. Cada vez más marcas de moda están colaborando con influencers digitales para desarrollar pequeñas colecciones inspiradas en su propio estilo".

Influencia por imitación: tener 'la camiseta de' para 'imitar a'

Los procesos de influencia que más se dan en moda son "la influencia por imitación y contagio, que no son siempre procesos conscientes", afirma San Miguel.

"Cuando una adolescente imita un estilo de vestir, un tipo de vestido o una camiseta, no busca tener la 'misma camiseta de' es decir, no copia el producto en sí sino lo que representa ese producto, ese look y esa camiseta. Y lo que representa está asociado a las características de la persona que lo lleva y prescribe", explica la experta. Por ejemplo, no quiere la camiseta de Ariana Grande por tenerla sino imitar a Ariana Grande: su éxito, su belleza, su popularidad, etc".

En este caso, podemos decir que "la influencia por imitación es mucho más consciente que la influencia por contagio. La mayoría de las tendencias de moda se difunden a través de una combinación entre contagio e imitación", asegura.

Muchas veces, por el periodo de la vida en el que están se pueden confundir ciertas cosas. Así, tal y como ejemplifica Dapra, "ellas piensan me pongo un 'top-crop' (camisetas por encima del ombligo) con la creencia de que eso es empoderamiento femenino porque Rosalía o una actriz de moda con muchos seguidores en Instagram tienen mensajes feministas y visten así. Y ellas se quedan sólo con la camiseta. Es decir, copian su camiseta o su falda pensando que (sólo) eso les va a empoderar. No asimilan todos los demás mensajes que hay detrás de esas artistas".

Por edad, no hacen una reflexión. Sino que sólo cogen la parte más externa y no los otros mensajes que manda la cantante o la actriz que dicen sentirse empoderadas porque se sienten bien con lo que hacen, porque saben lo que les gusta, saben decir sí o no... "Pero la chica no recoge todo esto, simplemente recoge cómo está vistiendo, es decir, la parte más externa", explica Dapra.

En la adolescencia se puede confundir ponerse cierta ropa con empoderamiento femenino cuando realmente el empoderamiento es mucho más. Pero ellas, por edad, no pueden hacer aún una reflexión más profunda y se queda sólo con la parte más externa, que es la ropa

O bien complementan ese mensaje y hacen una reflexión más profunda si la familia o adultos de referencia, como puede ser por ejemplo una hermana o una prima mayor, se lo explican o le ayudan a hacer esa reflexión. De ahí que la familia sea también en esto muy importante. De hecho, "es muy característico que si la familia está pendiente de esas cosas, la adolescente vaya recogiendo ciertos mensajes, aunque sean pocos. Pero lo hacen. Porque los adolescentes parece que no escuchan a sus padres pero sí lo hacen: aunque no lo parezca, escuchan", asegura.

De acuerdo exclusivamente con la moda, "para poder empoderarte o utilizar la moda como un lenguaje necesitas conocimiento", afirma por su parte San Miguel. "Muchos adolescentes (por edad) no se plantean '¿qué digo hoy con mi look?' o '¿qué quiero decir?' y muchos otros no saben interpretar adecuadamente esos mensajes. Nos guste o no nos guste, nuestro estilo de vida (no una camiseta o falda aislada, sino tu forma frecuente de vestir y pintarte) transmite un mensaje".

Es cierto que "los adolescentes eligen un determinado 'out-fit' quieren transmitir a la sociedad parte de su personalidad; sin embargo, muchos no profundizan en los efectos que ese 'out-fit' tiene para los demás porque no saben interpretar adecuadamente estos mensajes por falta de experiencia vital", explica la profesora.

Ayudarlas en sus decisiones y en su crecimiento personal

Es importante "concienciar a los jóvenes de esta realidad, ayudarles a interpretarla para que puedan ser realmente libres en su toma de decisiones de moda", explica San Miguel. En esto la familia pero también las marcas tienen un papel importante.

"En esta época de cambios y vulnerabilidad, que es la adolescencia, las marcas y las influencers tienen que ser mucho más conscientes de todo el público joven y adolescente que les sigue y plantearse si aquellos valores y mensajes que transmiten son los que realmente quieren ver reflejados en sus hijas/hermanas/amigas, etc".

No podemos olvidar que "la adolescencia es un periodo de búsqueda y afirmación personal. Los adolescentes 'adolecen' de seguridad y conocimiento propio. Es un proceso de crecimiento natural. Es normal que se sientan inseguros con los cambios que se están produciendo en sus cuerpos, mentes y en su entorno".

Por ello, es importante que los adultos de referencia los y las acompañemos en este proceso, "dejándoles un espacio de acción suficiente para que puedan ir descubriendo y desarrollando su personalidad o encontrar sus límites, igualmente también dentro del mundo de la moda", concluye San Miguel.