Las claves de la nutricionista Sandra Moñino para mejorar los síntomas de la menopausia: "No hay que normalizar sentirse mal porque 'es lo que toca'"

Los detalles La dietista y nutricionista Sandra Moñino regresa con 'Feliz menopausia', una guía para transformar esta etapa en salud y bienestar. "La menopausia es una etapa de transformación y por eso, entender lo que ocurre en tu cuerpo y saber cómo actuar es vital", afirma a laSexta.

La menopausia es una etapa de cambios físicos y emocionales que afecta a mujeres entre los 45 y 55 años, impactando a casi el 20% de la población femenina en España. Sandra Moñino, autora de 'Feliz Menopausia', ofrece claves para entender y manejar estos cambios hormonales. La perimenopausia, que comienza alrededor de los 35 años, trae síntomas como insomnio, sofocos y cambios de humor. Moñino enfatiza la importancia de no normalizar el malestar y sugiere abordar los síntomas temprano, cuidando la alimentación, reduciendo el estrés y entendiendo el cuerpo para mejorar la calidad de vida durante esta etapa.

La menopausia es una etapa de cambios físicos y emocionales que puede afectar a la calidad de las mujeres. El cuerpo cambia y debemos adaptarnos a todas esas variaciones que, por ley de vida, nos tocará vivir a las mujeres entre los 45 y 55 años que es, más o menos, cuando ocurre esta etapa que afecta en España a casi el 20% de la población femenina. Hasta el 80% sufre sofocos, el síntoma más común (y por excelencia) de la menopausia.

La nutricionista y dietista Sandra Moñino, autora del bestseller 'Adiós a la inflamación', vuelve con su último libro, 'Feliz Menopausia. El método para equilibrar tus hormonas, perder peso y decir adiós a los síntomas', donde ofrece algunas de las claves "para entender lo que ocurre en nuestro físico, mejorar los síntomas y recuperar el control de tu salud".

Es importante y así lo explica a laSexta diferencia entre perimenopausia(que es aquella etapa en la que todavía se menstrua) y menopausia, que es cuando ya llevas un año más o menos sin regla.

"La perimenopausia es esa etapa en la que todavía estás menstruando, pero ya empiezas a notar que tu cuerpo y tus hormonas están cambiando. Esto ocurre de forma progresiva", explica Moñino. Esto es, "tu cuerpo empieza a producir menos hormonas, sobre todo estrógenos y progesterona, y eso se va notando en que duermes peor, estás más irritable, te cuesta más mantener el peso, te notas más hinchada, más cansada o con cambios de humor".

Es cierto que "la gran mayoría de veces no se relaciona con la menopausia, sino que pensamos que es el estrés, el trabajo y la vida, en general. Y en parte es así, pero también hay un cambio hormonal detrás que a partir de los 35 empezamos ya a tener en nuestro cuerpo".

Es importante estar alertas a los síntomas y para ello, aconseja esta profesional, hay que "escucharse": "En cuanto notes que algo ha cambiado y que se mantiene en el tiempo, debemos prestarle atención".

En este sentidos, los síntomas mása comunes e iniciales son: reglas irregulares, más abundantes y dolorosas; problemas para dormir; sofocos o calores nocturnos; irritabilidad, niebla mental o ansiedad; hinchazón o digestiones pesadas; cansancio constante y sequedad vaginal.

No hay que esperar a estar fatal para tratar estos síntomas, en el caso de que los haya. "No hay que normalizar sentirse mal porque 'es lo que toca'. Eso es un error bastante común. Debemos intentar ponerle solución lo antes posible", afirma la experta, quien recomienda su libro a partir de los 35 años, que es cuando empezamos a disminuir la progesterona.

"Si ya estás notando varios de estos síntomas, yo no esperaría a la revisión anual", apunta la nutricionista. Por ejemplo, "si tienes cambios en la regla, insomnio, sofocos, cambios de humor o notas claramente que tu cuerpo ya no funciona como antes, que te cuesta mucho más perder peso, etc. merece la pena consultarlo".

Porque en definitiva, "no se trata de ponerle parches a los síntomas que sentimos, sino que debemos ver qué es lo que le está ocasionando y conocer nuestro cuerpo desde dentro", aconseja.

Muchas veces, añade y asegura la experta, "el problema no es solo hormonal, sino que también puede venir de inflamación, estrés, mala alimentación, el estado de tu microbiota, etc. y esto podría estar afectando a tus hormonas de forma indirecta. Y muchas veces solucionando esto, podremos incluso retrasar la llegada de la menopausia y reducir síntomas".

Los síntomas de la menopausia y cómo tratarlos

La menopausia llega cuando llevas más de un año sin regla y esa es solo la principal diferencia con respecto a la menopausia: "Y eso ocurre porque tus ovarios ya no proceden hormonas de forma definitiva, aunque, como hemos dicho, los síntomas muchas veces empiezan antes y no sólo cuando desaparece la regla".

Los síntomas más típicos en menopausia son:

Sofocos

Insomnio

Sequedad vaginal

Cambios de humor

Peor calidad de piel, pelo y uñas

Más facilidad para ganar peso

Más cansancio

No normalizar sentirte mal

Empezar a cuidarte antes de que los síntomas vayan a más

Reducir la inflamación: la alimentación antiinflamatoria es clave

es clave Cuidar tu alimentación de verdad: no hagas dietas extremas, ya que esto a las hormonas le hace mucho daño.

No tener miedo a las grasas saludables. Sin grasa no hay función hormonal

Vigilar el estrés, ya que "influye muchísimo más de lo que pensamos porque llegada la menopausia producirnos estrógenos en la misma glándula que donde se profuce el cortisol (hormona del estrés). A más estrés, menor producción de estrógenos".

Cuidar el descanso y movernos, sobre todo para ganar masa muscular y proteger el hueso para prevenir osteoporosis

Y, sobre todo, entender lo que está pasando. Porque cuando entiendes tu cuerpo, todo cambia

"La menopausia es una etapa de transformación y por eso entender lo que ocurre en tu cuerpo y saber cómo actuar es vital", concluye Moñino.

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