¿Harto de los atascos? Pues no te mudes a ninguna de estas 10 ciudades, las más congestionadas del mundo

Vivir en grandes metrópolis tiene sus ventajas, aunque, uno de los aspectos negativos que comparten en común son los insufribles atascos que se forman a primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde. Pitidos, agobios, nos acordamos de los familiares de otros conductores –y no de forma amigable precisamente-... Los atascos son la rutina diaria de muchos, pero, evidentemente, no son iguales en todas las ciudades del mundo. A continuación os detallamos las diez urbes más congestionadas por el tráfico según TomTom, fabricante de dispositivos de navegación. Por suerte, entre ellas no destaca ninguna española, pero sí europea: Ciudad de México: 59% de media de tiempo extra. Es decir, si tardamos una hora en llegar al trabajo sin tráfico (algo inimaginable); con aglomeración tardaríamos algo más de media hora añadida; con un máximo de 97% por la mañana y 94% por la tarde. Bangkok: 57% de tiempo extra. (Máximo de 85% por la mañana y 114% por la tarde). Estambul: 50% de tiempo extra. (Máximo por la mañana 62% y 94% por la tarde). Río de Janeiro: 47% de tiempo extra. (Máximo de 66% por la mañana y 79% por la tarde). Moscú: 44% de tiempo extra. (Máximo de 71% por la mañana y 91% por la tarde). Bucarest: 43% de tiempo extra. (Máximo de 83% por la mañana y 87% por la tarde). Salvador: 43% de tiempo extra. (Máximo de 67% por la mañana y 74% por la tarde). Recife: 43% de tiempo extra. (Máximo de 72% por la mañana y 75% por la tarde). Chengdú: 41% de tiempo extra. (Máximo de 73% por la mañana y 81 por la tarde). Los Ángeles: 41% de tiempo extra. (Máximo de 60% por la mañana y 81% de la tarde). En Centímetros Cúbicos:

