Avenger 4xe: el pequeño Jeep que no se rinde

Hace dos años que se lanzó el Jeep Avenger, y nadie podía imaginar el éxito que tendría este SUV Compacto en un sector tan competitivo. Desde su aterrizaje en el mercado, suma más de 200.000 pedidos, y una de sus versiones que más ha llamado la atención es la 4xe. Es decir, la todoterreno, la campera que te lleva hasta el infinito y más allá. Vamos a conocer mejor el Jeep Avenger 4xe.

Su precio se ha rebajado ligeramente. Se puede comprar desde 32.776 euros sin ayudas y sin descuentos. Aplicandolas, el coste podría descender a cerca de 25.000 euros. El Avenger 4xe luce la Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico gracias a su motorización híbrida suave MHEV, que da el protagonismo al motor de gasolina mientras que el pequeño propulsor eléctrico está para aportar extras de potencia en momentos como subidas o el arranque.

Neumáticos de vanguardia

Esta motorización 145 CV de potencia para 194 km/h de velocidad máxima, una aceleración de 0 a 100 en 9,5 segundos, y un consumo combinado de 5,4 litros cada 100 kilómetros. Aunque la cualidad más importante para enfrentar los peores obstáculos es su tracción 4x4 que reparte la potencia de forma inteligente entre todas las ruedas, equipadas con neumáticos Mud & Snow que se adaptan a distintas climatológias.

El Jeep Avenger 4xe es un todoterreno de los pies a la cabeza. Ya quedan muy pocos así en el mercado. La distancia entre el chasis y el suelo asciende a 210 mm, está cubierto por protecciones y paragolpes, y añade raíles en el techo para una carga extra, y un gancho para un remolque. Tiene todo lo que se le pide a un 4x4, incluso distintos modeos de conducción, Auto, Nieve, Arena y Sport.

Jeep Avenger 4xe | Jeep

Un interior meticuloso

Nieve, Arena… Jeep es consciente de que los conductores del Avenger 4xe van a transitar por lugares que tienden a ensuciar el coche tanto exterior como interiormente. Por eso, la marca ha diseñado el habitáculo con materiales duraderos y fáciles de limpiar. Su tapicería, además, es impermeable. En el interior, atrás del todo, se despliega un maletero de 380 litros, 1.275 litros con los asientos traseros abatidos. Este espacio de carga, amplio para tratarse de un SUV compacto, es fundamental para las largas excursiones en el campo.

El Jeep Avenger 4xe cuenta con una versión llamada The North Face, que surge de una acertadísima colaboración con esta marca de productos camperos. Aunque este modelo sea un todoterreno, lo cierto es que su escaso consumo y sus medidas compactas se adaptan perfectamente a la conducción diaria en ciudad. En definitiva, se trata de uno de los coches más flexibles del mercado.