Si haces muchos km al año en carretera, todavía puedes elegir un coche nuevo barato: motor diésel de 130 CV por menos de 17.500 €

Que el contexto y las tendencias no lo favorezcan y que transmita un perfil bajo no significa que sea un coche que no merezca la atención. Aunque los coches con motores diésel estén en la mira ya en el camino hacia el fin de su comercialización en 2035 –caída de ventas, zonas de bajas emisiones, los incentivos estatales en pos de los electrificados, la aparición del biocombustible–, no son de los más afectados por la normativa continental, pero lo más importante es que las grandes tradiciones no se apagan tan fácilmente.

Y el diésel, que tiene 25 años por delante hasta su definitiva extinción, es tradición en España. Y ahí está el humilde Fiat Tipo Sedán, un ideal para quien acumula kilómetros y kilómetros al año. Rendidor sin resignar potencia y a un precio seriamente competitivo, sobre todo si consideramos los descuentos por financiación.

Tracción delantera, caja manual y una única opción para la propulsión: un diésel 1.6 Mjet de 130 CV con el que obtiene etiqueta C. Por fuera no dice mucho, pero es que, por más que un coche debe en parte entrar por los ojos, no tiene tanto sentido analizarlo desde ese aspecto cuando la marca italiana te lo deja a un valor por demás atractivo. Faros halógenos, llantas de acero de 15 pulgadas, carcasas de espejos laterales del color de carrocería... Sí cuenta con una buena carpeta de opcionales con costo adicional, así también como con interesantes funciones de serie.

La típica carrocería de tres volúmenes ya no tiene la misma consideración que antes, aunque es evidente que no le falta elegancia y estilo | FIAT

Las fortalezas del Fiat Tipo Sedán

No pretendamos demasiado en cuanto a equipamiento tecnológico puertas adentro, pero vale el reconocimiento al conjunto de asistencias al conductor que incluye una cámara de visión trasera, un sensor de aparcamiento trasero, un control de crucero inteligente, el Lane Assist –mantenimiento de carril–, un sensor de presión de neumáticos y un control de somnolencia para quien va al volante.

En el Fiat Tipo no es que solamente te sientas en sus asientos con costuras en contraste y tapizados con tela negra reciclada, en cuyos respaldos se lee un patrón FIAT. Ante todo, te subes a un coche con espacio para los pasajeros traseros, con un habitáculo al que las dimensiones exteriores ayudan. En comparación con el Tipo cinco puertas, este de cuatro es algo más alto. En el maletero radica otra de sus fortalezas, ya que ofrece un volumen de 520 litros.

Con su bajo consumo en ciclo mixto, de 4,6 litros cada 100 kilómetros, el Fiat Tipo Sedán lleva etiquetado un precio recomendado por el fabricante de poco más de 20.000 euros, pero que baja casi 3.000 euros si financias el pago. Bajo esa condición, hoy la firma lo anuncia en 17.244,65 euros.