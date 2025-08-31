Mucho más infravalorado que el MG ZS, este SUV familiar es el mejor en calidad-precio, y una opción a valorar frente a Tucson y Sportage

¿Cuántos SUV de tamaño mediano y con arquitectura híbrida enchufable puedes encontrar debajo de los 20.000 euros? Pues, no debería sorprendernos en una actualidad signada por los precios competitivos que los fabricantes chinos vienen sembrando en el continente, pero también hay que tener en cuenta algunos asteriscos beneficiosos para el cliente.

No está mal si consideramos esta entrega como un acto de justicia, porque todas las miradas son acaparadas por el MG ZS, el segundo modelo más elegido del momento en el mercado español, y es lógico, ya que, antes que un SUV familiar, la prioridad la tienen los más compactos. Sin embargo, su puesto actual en el ranking, el 42° más vendido del 2025, no refleja el potencial.

Hablamos del MG HS o, en otras palabras, un vehículo frente al cual se hace difícil descubrir un rival con tan buen precio calidad. De manera tal que estamos ante un modelo con proyección y lo más probable es que reciba cada vez más consideración de la demanda. Para ello, su oferta es por demás completa.

nuevo mg hs 2025 | MG

Más que competitivo, un precio amenazante para los referentes del segmento

Sea cual fuere el MG HS a elegir, obtendrías un mediano de 4,6 metros de largo con cinco plazas y un atractivo conjunto de pantallas digitales. Las opciones de motorización una de las claves, porque tanto la versión no electrificada como la híbrida enchufable garantizan precios inverosímiles para un coche de su tipo. Si el que más te conviene es el de gasolina, contarás con un motor 1.5 turbo con 170 CV y un maletero superior a los 500 litros. De 507 litros, para ser exacto.

Un etiqueta C de 23.000 euros. Básicamente, el valor de mercado de un hatchback urbano promedio. Si te decides por el PHEV, la ecuación gira hacia una autonomía toda eléctrica de 90 kilómetros, un motor eléctrico de 183 CV para acompañar al 1.5 turbo, que en este caso funciona como generador, 272 caballos combinados máximos y un volumen de carga de 441 litros, teniendo en cuenta el espacio limitado producto del agregado eléctrico, aprobamos.

Todo a cambio de un valor de 36.000 euros, pero atención a los descuentos por los modos de pago y los incentivos. Aplicando el Plan MOVES III del Gobierno y comprándolo por financiación, el MG HS híbrido enchufable baja hasta los 19.000 euros. Vaya amenaza para referentes como el Hyundai Tucson y el KIA Sportage, octavo y décimo sexto más vendido respectivamente, con cuyos híbridos enchufables establece una diferencia de unos 10.000 euros bajo las mismas condiciones.