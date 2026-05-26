The Yoga Gallery Menorca Fest celebra su quinta edición en la isla de Lazareto

Los amantes del yoga ya saben que tienen una cita en el mes de junio y en la isla menorquina de Lazareto y es que el The Yoga Gallery Menorca Fest se viene celebrando, a cada edición con mayor éxito que la anterior, desde hace cinco años: se trata de un festival que no nos propone juerga y fiesta sino relajación, meditación, renovación interior y paz íntima y nos lo ofrece además en un lugar de belleza superlativa, la isla de Lazareto en el puerto de Mahón.

El The Yoga Gallery Menorca Fest nos ofrece más e 50 horas de práctica de yoga organizada en diferencies sesiones de tipos y estilos diferentes (yoga asana, meditación, respiración, kirtan, conciertos en vivo, charlas inspiradoras y propuestas de expresión artística); el aforo es limitado pero amplio, unas 400 personas por día, y, dado que se imparten hasta cuatro sesiones simultáneas, conviene prepararse la agenda antes de llegar.

Lazareto. Puerto de Mahón | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

La quinta edición de este festival de bienestar quiere romper con las rutinas de nuestro mundanal ruido o, mejor dicho, animarnos a nosotros a romper con ellas o a hacer al menos un inciso de varios días para frenar en seco el desgaste que suponen sobre nuestro cuerpo y nuestra mente; para lograr un efecto tan transformador no han podido encontrar mejor lugar que la isla de Lazareto, un enclave único que sirvió como lugar de cuarentena en tiempos de epidemias, como hospital donde se trataban enfermedades infecciosas con la intención de evitar que se expandieran desde los barcos que llegaban al puerto al resto de la isla y que sirve hoy como lugar de regeneración personal.

Huelga decir que este festival está abierto ante a yogis expertos como a principiantes en esta actividad y, además, se ofrecen opciones de alojamiento con yogis locales para que la experiencia del The Yoga Gallery Menorca Fest sea redonda.

The Yoga Gallery Menorca Fest, edición 2025 | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Aunque, ciertamente, sabiendo quienes estarán dirigiendo las diferentes sesiones difícil sería que este festival no se convirtiera en una experiencia excepcional: Martyna Dharmina Febre, que llega desde Berlín y es mentora de profesores de yoga del mundo entero; Fiko Aliaga y José Carballal, ambos referentes del Ashtanga Yoga a nivel internacional el primero y nacional el segundo; Rebeca Recatero y Maria Sousa Macedo, representantes ambas del Jivakukti Yoga, una desde Madrid y la otra desde Lisboa; maestro de Jivamukti Yoga es también Mitch Burnett; completan este elenco de profesores Carlonia Drake, formadora de Yin Yoga, y Rochelle Mello, discípula de Usha Devi que ejerce en Barcelona.