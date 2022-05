Ruta de las saunas finlandesas, una propuesta para los amantes del turismo de bienestar

Dicen que Finlandia es el país más feliz del mundo y si de algo estamos seguros es de que la sana costumbre de disfrutar de la sauna tan extendida en el país tiene mucho que ver en ello, tanto es así que incluso la ONU ha declarado a la sauna Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por sus incontestables beneficios para la salud (y para el ánimo). Ahora bien ¿sauna en verano? Pues sí, los finlandeses disfrutan de sus saunas incluso en verano aunque lo hace de un modo diferente.

Lahti Sauna | Imagen de Julia Kivela, cortesía de Turismo de Finlandia

Los finlandeses disfrutan de los beneficios de la sauna durante todo el año, también en la época veraniega y bajo el sol de medianoche y es que la sauna forma parte de su estilo de vida, es incluso un momento para socializar especialmente en familia; pero ¿en qué se diferencia disfrutar de una sauna en verano respecto a hacerlo en invierno? No en lo esencial, por supuesto, una sauna es una sauna, pero la experiencia se completa de un modo diferente en verano: y es que en verano se puede disfrutar de la sauna por la noche, cuando el sol no se acaba de poner, algo que no puede hacerse en invierno y, además, tras pasar por la sauna, en verano se puede poner fin a la experiencia con un chapuzón en un lago o en el mar (en función de la sauna elegida para descubrir uno de los secretos de la felicidad finlandesa).

Ravintola | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

¿Otro modo de disfrutar de la sauna en verano? Añadiendo a la experiencia un baño de agua fría para los pies; es algo sencillo de hacer, sólo hay que incluir un cubo de agua fría en el espacio de la sauna y, mientras dejas que el calor te envuelva, refrescas tus pies, se trata de una experiencia revitalizante e ideal tanto para pies cansados como para quienes tienen problemas de circulación.

Meri Big Sauna | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Y ahora que ya te hemos tentado del todo para viajar a Finaldia en verano, maravillarte bajo su sol de medianoche y probar sus saunas seguro que te preguntas ¿qué saunas? Hay muchas opciones pero algunas destacan sobre todas las demás y por eso debes incluirlas si lo que quieres es disfrutar de una auténtica ruta de las saunas finlandesas:

La Sauna Restaurant Meri por ser la sauna flotante más grande de los países nórdicos; la sauna del Hotel Cahkal por sus vistas de Laponia, 400 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico; la Art Sauna, a unos 90 kilómetros de Tampere, la capital de la sauna, porque está junto a un lago y es ideal para disfrutar de sauna y baño bajo el sol de medianoche; la sauna escondida de Hossa es otra magnífica opción por dos razones: la primera es que se puede observar la fauna salvaje de la zona desde la sauna y la segunda es que visitar esta localidad te permitirá también descubrir sus flamantes pinturas rupestres; la sauna de la isla de Lonna, en Helsinki, pasa por ser la más instagrameable así que es un imperdible del país y, de vuelta en Tampere, que es como decíamos la capital de la sauna, puedes disfrutar de una de las saunas más modernas y sugerentes del país, Kuuma, la experiencia en esta sauna es magnífica: baño de humo tradicional y piscina flotante junto al lago para refrescarte después.

