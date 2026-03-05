Historia de la Columna de la Victoria de Berlín y por qué los franceses quisieron destruirla

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las capitales más sorprendentes e impactantes de Europa. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Berlín. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente espectaculares, como es el caso de la Columna de la Victoria. Está situada en el icónico parque Tiergarten, en el centro de la capital de Alemania.

Columna de la Victoria de Berlín, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la construcción de esta imponente columna se inició con la firme intención de conmemorar la victoria de Prusia, tras su alianza con el Imperio austriaco, contra Dinamarca. Un enfrentamiento que tuvo lugar en 1864, durante la conocida Guerra de los Ducados.

Una vez la obra se terminó e inauguró en el año 1874, Prusia había obtenido nuevas victorias en la Guerra de las Siete Semanas contra el Imperio austriaco (1866), así como en la Guerra franco-prusiana contra el Imperio de Napoleón III. Por ese mismo motivo, la columna también sirvió para conmemorar estas dos nuevas e históricas victorias.

En un primer momento, se erigió frente al edificio del Reichstag, en mitad de la actual Platz der Republik. Con posterioridad, concretamente durante la época de la Alemania nazi, la Columna de la Victoria fue trasladada a la ubicación actual. De hecho, se llevó a cabo durante los trabajos preliminares para la remodelación de Berlín, conservándose en pie tras la Batalla de Berlín que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial.

Una vez se dio por finalizado este conflicto, Francia tenía muy claro que quería dinamitar este monumento. A pesar de que ese era su deseo, lo cierto es que no pudieron hacerlo como consecuencia del veto angloestadounidense. A pesar de todo, los franceses sí que se llevaron todos y cada uno de los relieves que aludían a su derrota.

Detalle de la Columna de la Victoria, en Berlín | Imagen de Cazadores de luz, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimmedia Commons

Columna de la Victoria de Berlín, a través de sus características

Es importante destacar que cuenta con 69 metros de altura, y está situada en una rotonda que une cinco grandes avenidas de Berlín. Se puede acceder a un mirador, al que llegarás subiendo nada más y nada menos que los 285 escalones en caracol que se encuentran en su interior. En cuanto a la estatua dorada de Niké que podemos encontrar en la parte más alta, sirvió de inspiración para ‘For an Angel’ (1998), el éxito de Paul van Dyk.

Además, aparece en el videoclip ‘Stay (Faraway, So Close!)’ de U2, así como en la película ‘El cielo sobre Berlín’ de Wim Wenders. De hecho, en este último proyecto, se trata del punto de reunión para ángeles. No podemos dejar de mencionar el filme ‘Capitán América: Civil War’, donde podemos apreciar esta columna desde una toma aérea. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!