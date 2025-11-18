Mercadillo de Navidad de Alcalá de Henares: Pista de hielo, noria gigante, atracciones y más

Ahora que se acerca la Navidad, son muchas las personas que ya están planificando sus agendas para ir a espectáculos, pistas de hielo, parques temáticos e incluso los mercadillos de Navidad más famosos, como el de la Plaza Mayor de Madrid, pero... ¿sabías que Alcalá de Henares también tiene un gran mercadillo navideño?

La Plaza de Cervantes se transforma en el epicentro de la magia navideña, adornada con una impresionante iluminación que crea un ambiente totalmente festivo. El lugar perfecto para disfrutar de actividades pensadas para todos los gustos, tanto si vas en familia como si decides visitarlo por tu cuenta.

Como cada año, el mercado contará con un sinfín de propuestas propias de estas fechas: una pista de hielo en plena plaza para los amantes del patinaje, una noria gigante desde la que se puede contemplar la ciudad a vista de pájaro, un carrusel de época que parece sacado de un cuento y el tren turístico, que recorre parte de Alcalá conectando los principales puntos navideños.

Para quienes disfruten comiendo, bebiendo o apoyando al comercio local, habrá más de 30 casetas con artesanía, productos gastronómicos y artículos ornamentales perfectos para dar un toque navideño al hogar. También encontrarás ideas de regalo para familiares y amigos, así como dulces típicos, vinos calientes y platos salados para degustar mientras paseas.

Fechas del mercado de Navidad

Este año, el Mercado de Navidad dará comienzo el mismo día del encendido de luces, cuando la ciudad se llenará de un espíritu especial y completamente navideño. Arrancará el 28 de noviembre y se prolongará hasta el 6 de enero.

Desde su inauguración podrás disfrutar de conciertos, chocolatadas, espectáculos musicales y actividades pensadas para todas las edades y todos los públicos.

No te lo puedes perder. Ven a visitar la ciudad donde la cultura y la Navidad se abrazan para ofrecerte el ambiente más festivo.