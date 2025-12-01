Es gratis: El nuevo espectáculo de luces de la Puerta del Sol de Madrid por Navidad

Madrid es una de las mejores ciudades de Europa para visitar en Navidad y no lo decimos solo nosotros, sino los miles de turistas que la visitan cada año gracias a sus luces navideñas, mercadillos y parques temáticos.

Pero este año, como novedad, hay un espectáculo en la Puerta del Sol que no te puedes perder y es totalmente gratuito. Desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026, llega la Fábrica de los Deseos, un espectáculo visual de luz y sonido sin precedentes que transforma la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Adornos tradicionales, dulces navideños, regalos y, sobre todo, ilusión cobrarán vida mediante un videomapping que recorrerá varios escenarios relacionados con estas fechas navideñas tan especiales, acompañado de una banda sonora creada para la ocasión.

Un gran Calendario de Adviento se instará en la fachada de la Real Casa de Correos, y cada uno de sus casilleros revelará un mundo mágico donde los engranajes que fabrican deseos transportarán al espectador a espacios tridimensionales que parecen salir a su encuentro.

Este montaje invita a todos los madrileños y visitantes de la ciudad a disfrutar de una proyección única, que además permite descubrir los cinco lugares Patrimonio de la Humanidad de la región, en un viaje lleno de magia que culminará cada día con el lanzamiento simbólico de un deseo.