Vuelven los iglús a la terraza más famosa del barrio de Salamanca de Madrid

Ahora que ya estamos en pleno invierno son muchas las personas que están organizando un viaje a lugares de Europa (o del mundo) llenos de nieve, frío y paisajes de cuento. Pero lo cierto es que a veces no es necesario salir de Madrid para poder vivir una experiencia así.

Un año más, vuelven los famosos iglús privados a la terraza Picos Pardos del Bless Hotel Madrid, una experiencia invernal única que combina el encanto de las noches bajo las estrellas con la calidez de un refugio de alta montaña.

Su interior combina privacidad y confort con una atmósfera invernal, ideal para disfrutar de comidas, cenas o atardeceres con las mejores vistas sobre Madrid. Un espacio que captura el espíritu de un après-ski urbano donde el lujo se vive sin prisa y cada instante se convierte en recuerdo.

A su alrededor, el rooftop se completa con una zona acristalada climatizada, un elegante invernadero urbano que permite disfrutar de la misma propuesta gastronómica y vistas panorámicas en un ambiente amplio, cálido y luminoso.

El menú incluye platos de temporada, fondues y carnes al punto perfecto, acompañados de una cuidada carta de cócteles de autor. Una fusión entre lujo e intimidad, ideal para celebrar, brindar o simplemente dejarse llevar sobre el skyline madrileño.

Con capacidad para diferentes grupos, los iglús de Picos Pardos están disponibles para comidas, cenas o experiencias al atardecer, siempre en un entorno cálido y sofisticado que combina la exclusividad del lujo con la cercanía del cielo madrileño.

Los iglús están disponibles a partir de 1 persona y hasta un máximo de 6 personas. El consumo mínimo es de 80 euros por persona pero también hay menús cerrados entre 125 € y 175 €, según la propuesta seleccionada.

Horarios: