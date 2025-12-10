Vuelve Winterland al Parque de Atracciones de Madrid: Un mundo mágico con hadas, elfos y nuevos espectáculos de Navidad

La Navidad es una época que mucha gente vive con ilusión y son muchos los espacios que se decoran para esta ocasión tan especial, como es el caso del Parque Warner de Madrid. Pero es que además, el espíritu navideño también regresa a Parque de Atracciones del 6 de diciembre al 4 de enero, con una atmósfera llena de ilusión y fantasía en cada rincón.

Winterland, el mundo mágico donde nació la Navidad, vuelve a cobrar vida en la zona de Naturaleza del parque. Este universo, habitado por hadas, unicornios y criaturas fantásticas como unicornios, zorros y ciervos alados, invita a los visitantes a descubrir el origen de la Navidad y a reconectar con la esencia de la celebración: la amistad, la ilusión y la esperanza.

Los espectáculos también llenarán de emoción la visita con propuestas para toda la familia con espectáculos musicales. Como novedades, el parque estrena dos nuevos shows. "Lumina Aeterna" se ambienta en un tiempo anterior a la Navidad, cuando unos antiguos Espíritus de Luz llegaron a la Tierra para encender esperanza en un mundo cubierto de sombras. La más joven de ellos creó un Árbol resplandeciente cuya magia solo podía mantenerse con la pureza del corazón humano, dando origen a una tradición eterna. Un maravilloso show de cierre en Avenida de las Cascadas, lleno de luces y música, invita a toda la familia a celebrar juntos la magia y la ilusión de estas fiestas.

Otra de las novedades es "Burbujas de invierno", un hada criada por los elfos sueña con unir dos mundos muy distintos. Al mezclar la magia de las hadas con la alegría de los elfos, crea burbujas capaces de llenar Winterland de sonrisas. Un espectáculo dulce, visual y lleno de fantasía para toda la familia.

Estas novedades se suman a "La Magia de las Hadas", una emocionante aventura en Venta del Pinar donde hadas y elfos crearán un mundo mágico iluminado por luces encantadoras. Los niños y niñas aprenderán, a través de pruebas mágicas, la importancia de compartir la luz y esperanza con los demás.

También vuelve "Noel", un espectáculo musical donde narran la historia del mundo mágico de Winterland. La tranquilidad de sus habitantes se ve interrumpida por la llegada de un hombre del mundo exterior que cambiará los equilibrios de este país encantado. La historia de amor entre la rebelde princesa de Winterland y el humano que sufrirá una transformación al símbolo de la navidad, cambiará para siempre el destino de los dos protagonistas. Surgirá una nueva y eterna amistad con una criatura mágica.

Papá Noel y su elfo recibirán a los más pequeños en la Casita de Madera para recoger sus cartas y hacerse una foto con ellos, mientras que los Reyes Magos de Oriente esperarán en el templo egipcio para escuchar los deseos de los niños y repartir ilusión antes de la gran noche del 5 de enero.