Los mejores planes en Madrid para este puente de diciembre: eventos destacados y actividades navideñas

El puente de diciembre es la fecha perfecta para aprovechar de algunos de los muchos planes navideños que ofrece Madrid. Estos días son el pistoletazo de salida de la Navidad y la mayoría de los municipios de la Comunidad ya tienen las luces encendidas y la agenda repleta de actividades.

Por ello, desde Viajestic te recopilamos las mejores actividades que puedes hacer durante este puente, desde espectáculos increíbles hasta paseos de lo más entrañables.

Las luces y mercadillos navideños

Ángel luminoso de Colón de las luces de Navidad de Madrid | Prensa de Ayuntamiento de madrid

El encendido de luces de Madrid ya tuvo a una enorme masa de gente entre sus calles. Ahora, después del alumbrado -cada día desde las 18:00 horas-, puedes salir en busca de las mejores fotos.

Igualmente, en la capital puedes encontrar mercadillos navideños desde el de la Plaza Mayor, el de Plaza España, el de El Corte Inglés de Castellana, el de Paseo de Recoletos o el del Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels, que estará disponible del 5 al 7 de diciembre en la Calle Barquillo, 21. Y, como de mercados va la cosa, el sábado 6 de diciembre, Salesas Market celebra una nueva edición entre las calles Campoamor y Orellana, además de la plaza de Santa Bárbara.

Parques y belenes

El gran belén del Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid

El Parque del Retiro y Madrid Río son dos de los mejores lugares para disfrutar de la ciudad en estas fechas con unos buenos churros con chocolate en la mano.

Junto a ello, los belenes, como el del Palacio de Cibeles, son visitas que no defraudan para los que buscan opciones gratuitas para toda la familia. Entre los belenes más destacados se encuentran el del Ayuntamiento de Madrid en CentroCentro, el del Museo de San Isidro o el napolitano del Museo de Historia de Madrid.

Museos y música

Bola de Navidad de Plaza de España en Madrid | Ayuntamiento de Madrid

La tienda de la calle Arenal, 18, Casa 1880, cuenta con el primer museo del turrón dentro de Madrid. El público podrá descubrir la historia de este tradicional dulce navideño y degustar algunas de sus variedades. Asimismo, algunos museos abren sin coste en días concretos como el del Prado, el de Historia de Madrid, el Arqueológico Nacional o el Cerralbo.

Otra opción es comprar entrada para los musicales de Gran Vía y alrededores con obras como El Rey León, Wicked, The Book of Mormon o Chicago. En IFEMA se celebran también grandes producciones familiares como Circlassica.

Parques temáticos

Torrejón de Ardoz en Navidad | iStock

En Torrejón de Ardoz podrás disfrutar del Parque de Navidad más espectacular España, con nuevas actividades como El Vuelo de Santa o el espectáculo musical El Secreto del Grinch. En Móstoles, Navipark acoge un recinto con más de 40 atracciones para que el público disfrute de la Navidad.

Pistas de hielo

Pista de Hielo en Colón en Madrid | iStock

Este viernes día 5, la pista de patinaje de Matadero abre con una entrada que cuesta 6,5 euros por cada pase de 30 minutos, con alquiler de patines incluido. Esta se une a la de Plaza de España, Puente de Vallecas y Vicálvaro, que ya están abiertas.

La Navidad alrededor de Madrid

Alcalá de Henares en Navidad | iStock

Si lo que estás buscando es alejarte de la capital y visitar ciudades dentro de la Comunidad de Madrid en este puente, Chinchón y su Mercado de Oficios Camino a la Navidad -con actividades para toda la familia, artesanía y pasacalles en su plaza Mayor hasta el 8 de diciembre- es otra gran opción. Otras localidades como ver el centro iluminado de Alcalá de Henares o el Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial, formado por más de 600 figuras a tamaño real y cuya inauguración es el domingo día 7, son otros grandes plan gratis para este fin de semana.

Incluso, uno de los planes que más puede aportar aventura y momentos inolvidables es una visita a algunos de los pueblos más bonitos de la Sierra de Madrid.