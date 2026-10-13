El restaurante Quintoelemento de Madrid cumple 5 años y lo celebra con un menú elaborado por Juan Suárez de Lezo, Mario Sandoval y Ricardo Vélez

Cinco años, más de 350.000 comensales y un proyecto que ha evolucionado sin perder la identidad con la que abrió sus puertas. quintoelemento, el restaurante de Grupo Kapital situado en Atocha 125, celebra este 22 de octubre su primer lustro con una propuesta gastronómica especial que reunirá al chef Juan Suárez de Lezo (quintoelemento y SEXTO) con Mario Sandoval (dos estrellas Michelin y 3 Soles Repsol), chef de Coque, y uno de los grandes pasteleros del país, Ricardo Vélez. La propuesta estará disponible tanto al mediodía como por la noche, por 150 euros con maridaje incluido, y contará con grandes vinos de Bodegas Muga y champagne Perrier-Jouët.

Desde su apertura, quintoelemento planteó una forma diferente de entender la restauración en Madrid, una propuesta gastronómica de inspiración internacional, un sushi bar de alta cocina japonesa y una experiencia inmersiva integrada en el propio espacio, bajo una cúpula retráctil capaz de transformar el techo del restaurante en distintos escenarios y abrirse en su totalidad al cielo capitalino. Cinco años después, el proyecto mantiene ese planteamiento mientras continúa evolucionando su cocina, su carta y su manera de entender la experiencia, sin renunciar a sus principales señas de identidad.

Quintoelemento, restaurante de Madrid | Quintoelemento

La carta se renueva dos veces al año, incorporando producto de temporada y nuevas interpretaciones, mientras algunas elaboraciones permanecen como parte de la identidad de la casa. Es precisamente en esa convivencia entre evolución y continuidad donde se reconoce el recorrido de quintoelemento: platos que permanecen, otros que llegan, técnicas que se incorporan y una cocina que sigue mirando hacia diferentes lugares del mundo desde una perspectiva propia.

Tres cocineros, un menú creado para celebrar un lustro

Para conmemorar sus cinco años, Juan Suárez de Lezo compartirá cocina con Mario Sandoval, chef de Coque, en un encuentro entre dos cocinas con lenguajes diferentes: una de inspiración internacional y otra profundamente vinculada al producto y al territorio. El menú recoge algunos de los platos más emblemáticos de ambos chefs en un recorrido de contrastes y equilibrio, donde el producto, la técnica y la combinación de sabores adquieren todo el protagonismo.

Plato de Quintoelemento | Quintoelemento

La propuesta arranca con un gunkan de pato y wagyu macerado con crujiente de pan tumaca, un tartar de zanahoria al wok con encurtidos y hierbas aromáticas, y una almeja con Godello, chalota y piparras. Entre los principales figuran una versión muy especial de la gilda; el pistacho con sopa de curry y caviar; el dumpling ibérico sobre falso risotto de colmenillas; la ostra con sopa de maíz, royale y pepino encurtido; la lubina braseada con tripa de bacalao y cremoso de vieira; y la costilla con buñuelo y croissant roastbeef.

El apartado dulce correrá a cargo de Ricardo Vélez, chef y fundador de Moulin Chocolat, y reconocido como uno de los grandes referentes de la pastelería y el chocolate en España que dará gusto a los paladares más golosos con su Postre Puy, una creación exclusiva de alta repostería diseñada por el maestro.