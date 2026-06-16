El restaurante de Madrid donde cenaron Zendaya y Tom Holland: está en La Latina y tiene un menú de 50 euros

Durante este mes de junio han sido muchas las visitas importantes que han llegado a Madrid, con el papa León XIV y Bad Bunny como protagonistas. Pero si pensabas que esto ya era revolucionario, Tom Holland y Zendaya han llegado a la capital para convertirse en el foco mediático y acaparar todas las miradas.

La pareja del momento se encuentra en la ciudad para promocionar su próximo gran proyecto cinematográfico, SpiderMan: Brand new day, cuyo estreno en cines está fijado para el próximo 29 de julio.

Y aprovechando su visita, han querido ir a algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid, como es el caso de la plaza de Colón o Las Rozas. Pero... ¿sabes dónde han comido nuestras estrellas de Hollywood?

Tom Holland y Zendaya en Madrid presentando SpiderMan Brand New Day | Gtres

Su parada gastronómica fue el restaurante Trèsde, una casa de comidas contemporánea situada en el barrio de La Latina (calle Cava Alta), donde se encontraba la histórica taberna Matritum.

La cocina de este restaurante está centrada en el producto, el servicio cercano y la idea clara de sencillez, con un nivel muy alto y técnicas cuidadas y precisas. Además, ha logrado entrar en la Guía Michelin con distinción Bib Gourmand, reconocimiento que destaca establecimientos con una excelente relación calidad-precio.

El proyecto está impulsado por tres amigos de toda la vida, que se reparten cocina, sala y gestión, una filosofía que inspira incluso el nombre del restaurante. Su propuesta se define como una "alta cocina informal", con influencias de las casas de comidas tradicionales y ciertos guiños al bistrot francés.

Actualmente no tienen un menú degustación como tal, pero si un menú llamado "Fórmula EPP", que significa, "entrante, plato, postre". Cuesta 51 euros y puedes elegir entre los siguientes platos:

Entrante: ensalada de tomate asado, judías verdes a la minute o caponata "ciao Madrid"

Plato: presa ibérica, magret de pato o lonja del día

Postre: flan, tartaleta del día, bizcocho de dátiles o quesos afinados

Además, también tienes algunos snacks como ostra, anchoa o caviar por 5 euros extra o la ostra Bloody nº1 Special por 10 euros.