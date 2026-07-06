Mad Cool 2026: mapa, cómo llegar y qué foodtrucks hay en la zona gastro

Del 8 al 11 de julio, el Mad Cool celebra su décimo aniversario en el Recinto Iberdrola Music con varias jornadas llenas de experiencias y mucha música. Este año habrá 5 escenarios y algunos de los artistas que pasarán por ellos son Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Jennie o Nick Cave & The Bad Seeds.

A continuación te dejamos el mapa de Mad Cool 2026 y algunas cosas que necesitas saber como: cómo llegar y qué foodtrucks hay en la zona gastro.

Cómo llegar a Mad Cool 2026

Como ya te hemos comentado, el Mad Cool 2026 se celebra en el Recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid. Y si eres fuera de Madrid, para llegar a la capital lo más rápido y efectivo es coger un tren de, por ejemplo, Ouigo (Sponsor Oficial del Mad Cool 2026).

Ouigo cuenta con distintas líneas con llegada a Madrid desde ciudades como Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza, Tarragona, Murcia, Sevilla, Málaga, Córdoba o Valladolid. Si vas al festival tienes un 20% de descuento si coges el tren a Madrid con Ouigo.

Además, este año Ouigo contará con un estudio de tatuajes temporales en pleno festival para que te lleves un recuerdo (casi) permanente.

Una vez estás en Madrid, para llegar al recinto del festival puedes hacerlo de distintas maneras:

En Metro: La parada es Villaverde Alto y la línea la 3.

La parada es Villaverde Alto y la línea la 3. En Cercanías : Parada Cristóbal Industrial de la línea C3; parada Villaverde Alto de la línea C4 o parada Villaverde Alto de la línea C5.

: Parada Cristóbal Industrial de la línea C3; parada Villaverde Alto de la línea C4 o parada Villaverde Alto de la línea C5. En Taxi : La parada de taxi es Calle Santa Eustaquio esquina con Calle Resina

: La parada de taxi es Calle Santa Eustaquio esquina con Calle Resina En VTC: La parada es Calle Valle de Tobalina esquina Calle San Ezequiel

La parada es Calle Valle de Tobalina esquina Calle San Ezequiel En vehículo privado: el área de llegada y recogida es la calle Acebeda con calle San Ezequiel

Zona gastro del Mad Cool 2026

El Mad Cool 2026 contará con comida para todos los gustos: