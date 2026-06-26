El pueblo medieval de Galicia donde veranea Ester Expósito: playas, patrimonio y entorno natural

Ahora que llega el verano son muchas las personas que están buscando inspiración a la hora de viajar para sus vacaciones. Es por eso que a veces nos fijamos a dónde van los famosos para coger alguna referencia. Recientemente te hablábamos de Abadiño, el pueblo del País Vasco donde veraneaba la actriz Amaia Salamanca durante su infancia.

Pero... ¿sabes que cada año Ester Expósito va a un pueblo medieval de Galicia a pasar el verano? Tal y como recoge National Geographic, la actriz madrileña veranea en Viveiro, una villa marinera de la costa de Lugo. Incluso ella misma ha dejado constancia en sus redes sociales de sus visitas.

Viveiro, Lugo | iStock

Allí la actriz conserva a gran parte de su familia y amigos de toda la vida, y por ello lleva a Viveiro en el corazón. De hecho, no suele perderse la Romería de Naseiro, una celebración que tiene lugar a finales de agosto y que está declarada de Interés Turístico Nacional.

Qué ver y hacer en Viveiro

En el norte de Galicia, donde el Cantábrico dibuja acantilados, playas y rías de gran belleza, se encuentra Viveiro, una de las localidades con más encanto de la provincia de Lugo. Su casco histórico, su tradición marinera y su privilegiado entorno natural la convierten en un destino perfecto tanto para un fin de semana como para unas vacaciones tranquilas.

Una de las mejores formas de descubrir Viveiro es paseando sin prisa por sus calles. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva parte de su antigua muralla medieval y varias puertas monumentales, como la Porta de Carlos V, uno de los símbolos de la ciudad.

En el recorrido también destacan la Plaza Mayor, la iglesia de Santa María del Campo o el convento de San Francisco, además de numerosas casas señoriales que recuerdan el esplendor comercial que vivió la villa durante siglos.

A pocos minutos del centro se encuentra la playa de Covas, el arenal más popular de Viveiro. Con más de un kilómetro de longitud, es ideal para pasear por su amplio paseo marítimo, tomar el sol o darse un baño durante los meses de verano.

Su ambiente familiar y la amplia oferta de bares y restaurantes la convierten en uno de los lugares más animados del municipio.

Si buscas las mejores vistas de Viveiro, el mirador de San Roque es una parada imprescindible. Desde este punto se obtiene una panorámica espectacular de la ría, el casco urbano y las montañas que rodean la localidad. Además, junto al mirador se encuentra la ermita de San Roque, muy vinculada a las tradicionales fiestas patronales.

A pocos kilómetros de Viveiro se encuentra uno de los lugares más fotografiados de Galicia: Punta Fuciño do Porco. Su espectacular pasarela de madera recorre los acantilados ofreciendo unas vistas impresionantes del mar Cantábrico.

Además, visitar Viveiro también significa disfrutar de su cocina. El pescado y el marisco son los grandes protagonistas de sus restaurantes, donde no faltan platos como el pulpo, los percebes, las navajas, el bonito o la merluza.

Todo ello acompañado por vinos gallegos y postres tradicionales que convierten cualquier comida en parte del viaje.