La ciudad de Galicia que celebra una feria medieval este fin de semana: viaja 700 años atrás en el tiempo

Julio es el mes de las escapadas, esas que ayudan a hacer más llevadera la espera hasta las vacaciones de agosto. Hay planes de playa, planes de montaña y luego está Betanzos, que este fin de semana propone algo completamente distinto: viajar 700 años atrás en el tiempo.

Del 10 al 12 de julio, esta villa coruñesa (antigua capital de una de las siete provincias del Reino de Galicia) resucita su memoria para celebrar la Feira Franca Medieval, uno de los planes más populares del verano gallego. Hablamos de un casco histórico entero, declarado Conjunto Histórico-Artístico, convertido en escenario. Con un premio esperando al final del recorrido: la que muchos consideran la mejor tortilla de patata de España.

Una fiesta que revive la Edad Media desde 1998

Betanzos | Imagen de Carlos Teixidor Cadenas en Wikipedia, licencia:

La Feira Franca hunde sus raíces en un hecho real. En 1467, el rey concedió a Betanzos el privilegio de celebrar cada año una feria franca, es decir, un mercado libre de impuestos, y es a esa concesión histórica a la que la ciudad rinde homenaje. La primera edición de la fiesta contemporánea se celebró en 1998 y, desde entonces, se repite cada segundo fin de semana de julio. Esta será la XXVII edición, considerada el gran referente gallego de este tipo de recreaciones.

Lo que distingue a Betanzos de otras celebraciones es la implicación de sus vecinos: cientos de personas se visten con trajes de época y participan como voluntarias para recrear el ambiente. Este año, además, la feria bate récord con unos 140 puestos de artesanos y comerciantes, pese a las limitaciones de espacio del trazado medieval.

Qué ver durante los tres días

El programa se despliega a lo largo de todo el fin de semana:

El viernes 10 : tras la apertura de los puestos a las 18:00 h , el Señor de Andrade llega a la Praza da Constitución para declarar abierta la feria; la jornada se corona con la representación del incendio que asoló la ciudad en el siglo XVI y con Fulgor, un espectáculo de fuego y acrobacia a caballo.

: tras la apertura de los puestos a las , el Señor de Andrade llega a la Praza da Constitución para declarar la feria; la jornada se corona con la representación del que asoló la ciudad en el siglo XVI y con Fulgor, un espectáculo de fuego y acrobacia a caballo. El sábado 11 : es el día grande de las escenas históricas , con la Revolta Irmandiña (la rebelión de los campesinos gallegos del siglo XV), la representación de un aquelarre y una noche que termina con fuegos artificiales.

: es el día grande de las , con la Revolta Irmandiña (la rebelión de los campesinos gallegos del siglo XV), la representación de un y una noche que termina con fuegos artificiales. El domingo 12: llegan la conmovedora expulsión de los leprosos y un torneo medieval a caballo con exhibición de cetrería.

Durante los tres días, la villa se llena de pasacalles y actuaciones, y los más pequeños tienen su propio espacio en el Recuncho Infantil, con atracciones y juegos pensados para las familias.

La ruta de la tortilla más famosa

Tortilla de patatas de Betanzos | iStock

El recorrido gastronómico se organiza en torno a las calles del casco viejo, con puestos señalizados de pulpeira, cervecerías, tortas celtas y parrillas. Pero hay otro motivo, más actual, por el que los amantes de la buena mesa marcan esta fecha en rojo: la tortilla de Betanzos.

Hablamos de una tortilla fina, dorada por fuera y jugosa por dentro, con el huevo apenas cuajado, que solo lleva cuatro ingredientes:

Huevo campero

Patata gallega

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Y, ojo, sin cebolla

Su origen se atribuye a Angelita Rivera, del restaurante La Casilla, que empezó a servirla hacia 1910 y acabó creando escuela. Una escuela que ha dado campeones nacionales: el Mesón O Pote se ha proclamado campeón de España de tortilla de patata en 2011 y 2022. A pocos metros, en el llamado "callejón de la tortilla", esperan otras leyendas como Casa Miranda, con cinco oros en el concurso local, o el Bar Galicia, para quienes buscan la versión más líquida de todas.

El plan perfecto para este fin de semana: historia, espectáculo, ambiente medieval y una de las mejores tortillas del país. Difícil pedir más a una escapada de julio.