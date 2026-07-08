El pueblo medieval de Tarragona con playa donde ver el eclipse solar de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 millones de personas mirarán al cielo para contemplar el eclipse solar total. Si buscas un lugar dentro de la franja de totalidad que además te regale un plan completo de escapada, apunta este nombre: Altafulla, en la provincia de Tarragona. Su posición frente al Mediterráneo, con horizonte despejado sobre el mar, lo convierte en un mirador natural privilegiado para el fenómeno astronómico del año.

Altafulla, en Tarragona | iStock

Hablamos de una localidad de algo menos de 5.000 habitantes situada en el corazón de la Costa Daurada, a solo 15 minutos de Tarragona capital, que ha conseguido algo casi imposible en pleno litoral catalán: mantenerse al margen del turismo de masas pese a tener vecinos como Salou o PortAventura.

Patrimonio de la humanidad

El corazón del pueblo es la Vila Closa, su núcleo medieval amurallado. Se trata de una estructura muy bien conservada de calles empedradas, estrechas y sinuosas, flanqueadas por edificios de 300 años de antigüedad, donde cada rincón esconde historia. Aún se pueden ver las torres de vigilancia de las antiguas murallas, restauradas durante los siglos XVII y XVIII.

A un paso de la playa espera la joya arqueológica del municipio: la Villa Romana dels Munts, una villa aristocrática del siglo I d.C. que hoy es de las mejor conservadas del mundo y que fue uno de los lugares de ocio preferidos de la élite romana de Tarraco; se dice que incluso el emperador Adriano se alojó aquí. Forma parte del conjunto arqueológico de la Tarraco romana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. La entrada cuesta 4 euros y el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona organiza visitas guiadas teatralizadas durante el verano.

Playa, paseo y cocina marinera

La otra cara de Altafulla mira al mar. Su playa principal, en forma de media luna, se extiende a lo largo de más de un kilómetro y está presidida por Les Botigues de Mar, una hilera de blancas viviendas de planta baja que en origen fueron almacenes de pescadores en el siglo XVIII. Para quien busque más intimidad, la cala del Canyadell, de apenas 60 metros, es la playa virgen ideal.

Para los senderistas, el Camino de Ronda une el municipio con la playa Larga de Tarragona entre pinares, calas y vestigios de la antigua Tarraco, y caminando por la arena se llega hasta el icónico castillo de Tamarit, a orillas del mar.

En la mesa, Altafulla presume de esencia pesquera:

Arroz negro

Suquet de pescado

Calçots con romesco en temporada

Los menús en los restaurantes tradicionales que se mueven entre los 10 y los 20 euros. Y llegar es sencillo: hay tren directo desde Barcelona Sants hasta la estación Altafulla-Tamarit en 59 minutos.

El destino ideal para quienes buscan vivir el eclipse del 12 de agosto lejos de las aglomeraciones, en un pueblo que combina dos mil años de historia, playa de bandera y buena mesa a precios razonables.