El pueblo de Madrid que celebra una Feria Medieval este fin de semana: pasacalles, música en directo y más

Los meses de mayo, junio y julio, multitud de pueblos y barrios de Madrid celebran sus esperadas ferias medievales, como es el caso de Loranca (Fuenlabrada). Y este fin de semana, durante tres días, el municipio madrileño de Pedrezuela acogerá su esperado Mercado Medieval los días 26, 27 y 28 de junio de 2026.

La feria constituirá la XXI edición de una de las citas temáticas más arraigadas del norte de la Comunidad de Madrid. Quien se acerque al casco urbano encontrará una programación pensada para todos los públicos: puestos de artesanía, gastronomía tradicional y animación para todas las edades conviven con espectáculos en directo, donde el fuego y las acrobacias se llevan buena parte del protagonismo. Además, habrá atracciones infantiles, lo que convierte el plan en una opción perfecta para disfrutar en familia.

Horarios

La feria arranca el viernes por la tarde y mantiene un ritmo intenso durante el fin de semana.

26 de junio de 2026: la inauguración será aproximadamente a las 18h en la Plaza de la Constitución hasta las 23h

27 de junio de 2026: el Sábado comenzara a las 11 de la mañana hasta las 14:30 y de 18 a 23h

28 de junio de 2026: el Domingo comenzara a las 11 de la mañana hasta las 14:30 y de 18 a 22:30h

Más actividades

La feria es, además, una excusa inmejorable para descubrir el municipio. Pedrezuela es un municipio de la Comunidad de Madrid situado en la zona norte, conocido por su entorno natural y su ambiente tranquilo, a las puertas de la Sierra de Guadarrama, en el km 47 de la A-1.

El pueblo presume de tres grandes reclamos. El primero, su comida: es famoso en toda la región por sus asadores tradicionales, donde el cordero y el cabrito asados en horno de leña son los protagonistas. El segundo, el paisaje, en plena transición entre la campiña y la sierra, con el impresionante Embalse de El Atazar y las rutas de senderismo junto al río Guadalix. Y el tercero, el patrimonio, con la Iglesia de San Miguel Arcángel, del siglo XVI, presidiendo su histórica plaza.

El destino ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que combine buena mesa, naturaleza y una feria medieval espectacular a menos de 45 minutos de la capital.