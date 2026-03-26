Planes de Semana Santa en Madrid 2026: qué hacer, mejores actividades y propuestas imprescindibles

La Semana Santa 2026 ya está aquí y sabemos que son muchas las personas que la pasarán en Madrid, es por eso que hemos querido hacer una recopilación de planes que no te puedes perder en la capital, como experiencias, procesiones, restaurantes y mucho más.

PLANES EN MADRID

Como bien sabrás, Semana Santa transforma Madrid durante unos días en un escenario donde tradición, cultura y ocio conviven a cada paso. Más allá de las procesiones (que recorren el centro histórico y reúnen siglos de historia y devoción), la capital despliega una agenda repleta de planes tanto para los madrileños como para los turistas: conciertos, exposiciones, rutas gastronómicas o actividades al aire libre.

A continuación te contamos algunos de ellos:

Procesiones de Semana Santa

La Semana Santa en Madrid cuenta con algunas procesiones muy destacadas que recorren el centro histórico y reúnen a miles de personas cada año. Entre las más emblemáticas están la del Cristo de Medinaceli, una de las más multitudinarias, la del Divino Cautivo o la del Silencio, que destaca por su sobriedad y recogimiento. También sobresale la procesión del Jesús Nazareno "El Pobre", que recorre lugares tan simbólicos como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, combinando tradición, historia y gran valor artístico en sus pasos.

Semana Santa en Madrid | iStock

El broche final lo pone la tradicional tamborrada de Domingo de Resurrección, protagonizada por cofrades que recorren las calles del centro haciendo sonar tambores y bombos para anunciar el fin de la Semana Santa. Este acto, más festivo y menos solemne que el resto, llena de ritmo plazas como la Plaza Mayor y simboliza la alegría de la Resurrección, convirtiéndose en uno de los momentos más singulares y esperados de estas celebraciones en la capital.

Ikono Madrid

IKONO Madrid es una experiencia inmersiva que propone un viaje a través de diferentes mundos donde se combinan arte, juego y creatividad. Ubicado junto al Museo Reina Sofía, en pleno eje cultural de la ciudad, este espacio invita al visitante a convertirse en protagonista de la experiencia, explorando salas interactivas pensadas para estimular los sentidos y fomentar tanto el disfrute individual como compartido.

IKONO Madrid | IKONO Madrid

El recorrido se desarrolla en más de 600 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y con más de 10 experiencias distintas, que van desde piscinas de bolas y túneles sensoriales hasta bosques de bambú, salas de espejos infinitos o instalaciones artísticas creadas por diferentes artistas. Cada estancia está diseñada para sorprender, favorecer la interacción y generar contenido visual único, convirtiendo la visita en una propuesta muy atractiva también para redes sociales.

Además de su vertiente de ocio, IKONO se presenta como un espacio versátil para la celebración de eventos, presentaciones o acciones de marca. Con presencia en varias ciudades europeas y colaboraciones con grandes compañías, este concepto se consolida como una de las propuestas más innovadoras dentro del ocio inmersivo en España y Europa.

Parque de Atracciones y Parque Warner

Parque Warner y Parque de Atracciones de Madrid se preparan para Semana Santa con una programación especial repleta de novedades, espectáculos y atracciones para todos los públicos. Entre las principales propuestas destaca el estreno del show "Las Guerreras K-POP: Un nuevo universo" en el Parque de Atracciones, así como el regreso de musicales como "Rockin' Blues" y espectáculos ambientados en el lejano oeste en Parque Warner .

Batman Gotham City Escape (Parque Warner Madrid) | Parque Warner Madrid

Además, ambos parques reabren algunas de sus atracciones de agua más emblemáticas coincidiendo con la llegada de la primavera, junto a una amplia oferta de montañas rusas familiares y experiencias tematizadas pensadas para disfrutar en grupo o en familia. Estas propuestas refuerzan su posicionamiento como uno de los planes de ocio más completos durante las vacaciones .

Por otro lado, Parque Warner celebra los últimos días del Mes de los Superhéroes hasta el 5 de abril, con actividades como entrenamientos para niños, espectáculos de acción y desfiles con personajes de DC. Una oferta variada que combina entretenimiento, adrenalina y experiencias inmersivas para todos los visitantes durante estas fechas.

Tulipanes en flor en el Real Jardín Botánico

La primavera llena de color el Real Jardín Botánico de Madrid con la floración de miles de tulipanes, un espectáculo natural que recuerda a los paisajes de Holanda sin salir del centro de la ciudad. Este fenómeno, uno de los más esperados del año, es además efímero, ya que solo puede disfrutarse durante dos o tres semanas, normalmente en torno al mes de abril y coincidiendo con la Semana Santa.

Tulipanes del Real Jardín Botánico de Madrid | Real Jardín Botánico de Madrid

Para visitarlo, es recomendable planificar con antelación, ya que el pico de floración se concentra en pocos días. Durante este periodo, el jardín se convierte en uno de los rincones más atractivos de Madrid para pasear, hacer fotos y disfrutar de la naturaleza, consolidándose como uno de los planes imprescindibles de la temporada primaveral en la capital.

GASTRONOMÍA

Para los del "buen comer" también hemos querido hacer una lista con restaurantes de Madrid que tienes que probar:

Ruta de las Torrijas

Plato con torrijas | iStock

La Ruta de las Torrijas en Madrid se consolida como uno de los planes gastronómicos imprescindibles de Semana Santa, con pastelerías, panaderías y restaurantes de toda la ciudad reinterpretando este dulce tradicional. Obradores y locales reconocidos como Mallorca, La Duquesita, El Riojano o Pan.Delirio se suman a la propuesta con versiones que van desde la receta clásica hasta opciones más innovadoras, convirtiendo a la torrija en la gran protagonista de estas fechas y en un reclamo tanto para madrileños como visitantes.

Ó Terraza & Music Bar

Barbillón Family & Corp. refuerza su presencia en el noroeste de Madrid con la apertura de Ó Terraza & Music Bar en LaFinca (Pozuelo), un espacio de 500 m² que combina restauración, ocio y música en un entorno inspirado en el Mediterráneo. Concebido como un lugar vivo que evoluciona a lo largo del día, abre de jueves a domingo y propone un plan continuo que arranca con el brunch y el aperitivo, pasa por la comida y la sobremesa, y desemboca en tardeo, cena y cócteles con música en directo, todo en una gran terraza aclimatada pensada para disfrutarse durante todo el año.

La propuesta gastronómica es uno de sus grandes pilares, con una carta de inspiración mediterránea contemporánea basada en producto de calidad y platos para compartir. Destacan opciones como la ensaladilla con tartar de gamba blanca, la gilda con carpaccio, el saam de calamar en tempura o elaboraciones como el falso wellington de solomillo, la lasaña de centollo o el arroz meloso de bogavante, junto a pescados y carnes a la brasa. A ello se suma una cuidada selección de mariscos, ibéricos y dulces pensados para alargar la sobremesa, además de una coctelería versátil que acompaña la experiencia desde el mediodía hasta la noche.

Persimmon's

Persimmon's propone una experiencia gastronómica diferente durante la Semana Santa combinando cócteles elaborados con chacha (como el "Tamada" o el "Kokhta")con una cuidada selección de cocina georgiana a la brasa. Su carta incluye opciones como el Pkhaleuli o el Kachapuri en brocheta, junto a platos principales como el Qartuli Burgeri o el Qababi, destacando por su fusión de sabores originales y su versatilidad para acompañar bebidas y platos en un ambiente moderno .

Urrechu Velázquez

En Urrechu Velázquez, el chef Íñigo Urrechu ofrece una propuesta basada en la cocina vasca tradicional, con platos que ponen en valor el producto y el sabor de temporada. Entre sus elaboraciones destacan la ensalada de bogavante, los briochitos de centolla o rabo de toro, la corvina con caviar o el solomillo asado, en un entorno acogedor que invita a disfrutar de la gastronomía con calma y en buena compañía.

Chiru

Chiru aterriza en el barrio madrileño de Chueca como un nuevo referente de la cocina japonesa contemporánea, apostando por los minihandrolls como su gran seña de identidad. Este formato, desenfadado y pensado para comer con la mano, permite disfrutar de hasta 12 variedades (desde opciones clásicas hasta propuestas premium como el wagyu A5 o la anguila con foie) a precios muy accesibles. Además, la oferta se completa con nigiris flambeados, sashimis y entrantes japoneses, consolidando un concepto actual, versátil y pensado para compartir que busca convertirse en el nuevo templo del sushi informal en la ciudad.

Mítiko

El restaurante Mítiko presenta una nueva etapa centrada en la cocina nikkei, una fusión de tradición peruana y técnicas japonesas liderada por el chef Jorge Rodríguez, que propone un viaje gastronómico sensorial con platos como ceviches, tiraditos y sushi. La carta se completa con recetas creativas y cócteles a base de pisco, en una propuesta que apuesta por ingredientes de calidad, mezcla cultural y una experiencia culinaria innovadora en Madrid.

In Ristolab

IN Ristolab, ubicado en Chamberí, se consolida como un proyecto italiano con identidad propia, ahora con una carta casi completamente renovada centrada en dos pilares: la pasta fresca hecha a mano y las carnes premium a la brasa. Su propuesta combina tradición italiana y técnica contemporánea en platos como la icónica Explosión de Carbonara o nuevas recetas creativas, junto a una cuidada selección de carnes maduradas de origen internacional. Todo ello se articula en una experiencia gastronómica que apuesta por el producto de calidad, la precisión técnica y una cocina honesta que equilibra artesanía e innovación.