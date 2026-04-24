Mercado Goyesco de Torrejón de Ardoz 2026: Fechas, programa, actividades y todo lo que necesitas saber

Este fin de semana Madrid acoge eventos tan singulares como el mercado goyesco que tendrá lugar en Torrejón de Ardoz. Una experiencia única que se celebra desde el viernes 24 al domingo 26 de abril, con epicentro en la Plaza Mayor, la calle Hospital y la calle Enmedio del municipio madrileño.

El evento recreará el ambiente del siglo XVII y XIX con una variedad de actividades como artesanía y gastronomía típicas de la época, juegos infantiles, teatro, música, talleres, pasacalles, espectáculos, exhibiciones de cetrería, exposiciones, demostraciones de oficios de antaño y más de 100 puestos, lo que lo convierten en un plan ideal para toda la familia.

Mercado goyesco en Torrejón de Ardoz | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Entre ellas, las más destacadas son: Las Brujas de Goya, El paseo de las majas y chisperos, El Fauno Fautus, Exhibición de cetrería, Taller infantil de pócimas mágicas, Pasacalles de fuego, Demostraciones de formación de combate, Goya y la Duquesa de Alba, el Bosque embrujado, Títeres o Esgrima participativo, entre muchas otras.

La apertura del mercado tendrá hoy, viernes, a las 17:00 horas y se prolongará hasta las 23:00 horas, mientras que mañana, sábado, el horario será de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 23:00 horas y el domingo de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Te dejamos aquí el programa completo del mercado goyesco de Torrejón de Ardoz 2026.