La nueva exposición de manuscritos originales de canciones en español en Madrid

¿Te imaginas entrar en una sala y tener delante los papeles originales donde se escribieron algunos de los temazos más icónicos de la música española? Pues ese es el planazo de "Las mejores letras en español". Es básicamente un viaje por los hits de los siglos XX y XXI, pero viendo los manuscritos de gente como Amaral, La Oreja de Van Gogh, Antonio Vega o Valeria Castro. Hay de todo: desde clásicos como Perales o Miguel Ríos hasta rollos más urbanos como El Chojín. Si te mola la música, es de esas cosas que tienes que ver al menos una vez.

Esta exposición la puedes encontrar en Madrid para celebrar la Semana Cervantina gracias a Apple Music y al Instituto Cervantes. Lo guay es que son las letras de verdad, las que los artistas o sus familias tenían guardadas en casa y han prestado para la ocasión. Al final, la idea es flipar un poco con nuestro idioma y ver cómo el español sirve para crear maravillas en cualquier estilo, ya sea pop, rock o cualquier otro estilo.

Lo que más impresiona es pensar en cómo nace una canción. A veces sale del tirón en cinco minutos de inspiración loca y otras es un curro de semanas dándole vueltas a una frase. Cada compositor tiene su forma de hacer y sus manías. Ver esos textos llenos de tachones, flechas y cambios te hace darte cuenta de que hasta los más grandes dudan. Una canción empieza siendo algo súper íntimo en una libreta y acaba siendo la banda sonora de tu vida, y eso es una pasada.

En la exposición, esos bocetos que parecen simples papeles cobran un valor increíble. Es como asomarse por un agujerito al cerebro del artista. Ves su letra (algunas se entienden mejor que otras siendo sinceros), los papeles donde escribían —que a veces son folios normales y otras veces cualquier cosa que tenían a mano— y esos momentos de "esto no me gusta" marcados con un tachón. Es mucho más real y humano que leer la letra limpia en una pantalla.

Desde Apple Music dicen que están encantados de repetir con el Cervantes por tercer año y que esta vez se han pasado el juego con estos manuscritos que nunca habían salido a la luz. Para ellos es una forma de apoyar la cultura de aquí y que los fans podamos vivir la música de otra manera. Por su parte, Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, también apoya la idea porque pone el foco en el origen de todo: la escritura y ese momento en el que una emoción se convierte en palabras.

Además de ver los papeles, la exposición tiene su parte digital con playlists exclusivas en Apple Music y audios donde los propios autores o sus herederos te cuentan los secretos de cada canción, que siempre viene bien para enterarse de los salseos detrás de las letras. Si te quieres pasar, están en la sede del Cervantes (calle Alcalá, 49) desde ya mismo hasta el 21 de junio. La entrada es gratis hasta que se llene, así que no te duermas mucho si quieres ir.