Tulipanes del Real Jardín Botánico de Madrid: Cómo visitarlos y todo lo que necesitas saber

Madrid es una de las ciudades más grandes de España, pero eso no quita que no tenga sus pequeños "rincones" de naturaleza y ahora, con la llegada de la primavera, están floreciendo muchos lugares, como los Almendros de la Quinta de los Molinos.

Pero si quieres viajar a Holanda sin salir de la capital y disfrutar de los tulipanes en flor, el Real Jardín Botánico ya ha subido el telón para este espectáculo maravilloso.

Allí, más de 17.000 tulipanes de diferentes colores (rojos, amarillos, blancos o morados) cubren los parterres y crean un paisaje que parece sacado de otro país.

Uno de los aspectos más llamativos de este fenómeno es su carácter efímero. La floración apenas dura entre dos y tres semanas, por lo que es importante planificar la visita si no se quiere perder este momento único. Generalmente, el pico de esplendor se produce a lo largo del mes de abril, coincidiendo con la primavera. "Entre esta semana y la Semana Santa se espera la floración más abundante", se puede leer en la cuenta de Instagram del Real Jardín Botánico.

El Real Jardín Botánico, situado junto al paseo del Prado (plaza de Murillo, 2), es el principal punto donde disfrutar de este espectáculo. El recinto abre todos los días desde las 10:00 horas y el horario de cierre varía según la época del año, a las 18:30 en marzo y a las 19:30 en abril. La entrada general cuesta alrededor de 4 euros, aunque existe la posibilidad de acceder gratis los martes por la mañana.

Entre los tulipanes que pueden verse en el jardín destacan los blancos de la variedad 'Royal Virgin', situados en las primeras hileras de la plantación principal, junto a otras especies como 'National Velvet' y 'Hugs and Kisses'.

Otro de los lugares que no te puedes perder si quieres ver tulipanes en flor en Madrid son los tulipanes de Amalia de Holanda, situados a los pies del Teatro Real, en plena Plaza de Oriente.