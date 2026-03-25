Platos típicos de Semana Santa en España: qué se come en cada comunidad autónoma

La gastronomía de Semana Santa en España está marcada por siglos de tradición. La prohibición religiosa de consumir carne durante la Cuaresma dio lugar a recetas basadas en pescado, verduras y dulces energéticos. Sin embargo, cada región ha sabido dar su toque propio.

Andalucía

En el sur, los sabores son intensos y variados. Destacan las torrijas, el dulce estrella, junto con los pestiños bañados en miel. En platos salados, el potaje de vigilia (garbanzos con espinacas y bacalao) es imprescindible.

Aragón

Aquí triunfan las empanadas de bacalao y los dulces como las frutas de sartén. También es típico el recao de Binéfar, una mezcla de alubias con arroz y patata.

Asturias

Receta de Potaje de vigilia de Karlos Arguiñano | antena3.com

El protagonismo lo tiene el potaje de vigilia, similar al andaluz pero con matices locales. De postre, las casadielles rellenas de nuez y azúcar.

Islas Baleares

Las panades (empanadas) y los robiols dulces son muy populares. También se consume crespells, unas pastas tradicionales.

Islas Canarias

Destacan platos como el sancocho canario, con pescado salado, papas y mojo. En repostería, las torrijas y los buñuelos también tienen presencia.

Cantabria

Se preparan potajes de garbanzos con bacalao y espinacas, además de dulces como las leche frita.

Castilla-La Mancha

Muy representativas son las gachas dulces y el atascaburras, elaborado con bacalao, patata y ajo. Las flores manchegas son el dulce típico.

Castilla y León

La austeridad de la zona se refleja en platos como la sopa de ajo y el potaje de vigilia. Las torrijas también reinan en las mesas.

Cataluña

Bacalao fresco con patatas panadera | antena3.com

Aquí son típicas las monas de Pascua, especialmente para el Lunes de Pascua. En platos salados, el bacalao sigue siendo protagonista.

Comunidad Valenciana

Destacan las monas de Pascua y la longaniza de Pascua. También son típicas las torrijas y los buñuelos de calabaza.

Extremadura

El potaje de vigilia vuelve a aparecer, junto con las repápalos dulces, una especie de bolitas fritas con leche.

Galicia

El bacalao se prepara de múltiples formas, y las filloas y orejas son los dulces más característicos.

Comunidad de Madrid

Las torrijas son las grandes protagonistas. También es típica la sopa de ajo en estas fechas.

Región de Murcia

Paparajotes | Imagen de Avicentegil en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Destacan los paparajotes (dulce de limón rebozado) y los potajes de garbanzos con bacalao.

Navarra

Se elaboran potajes de vigilia y dulces como las rosquillas y torrijas.

País Vasco

El bacalao a la vizcaína o al pil-pil es imprescindible, junto con las torrijas como postre.

La Rioja

El potaje de vigilia vuelve a ser protagonista, acompañado de dulces tradicionales como las rosquillas.