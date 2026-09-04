Malta Pride 2026: fechas, desfile y programa completo del Orgullo

Malta vuelve a vestirse con los colores del arcoíris para celebrar una nueva edición de su Orgullo. Del 4 al 13 de septiembre de 2026, Malta Pride ofrecerá diez días de actividades culturales, espacios de encuentro, actuaciones y fiestas en diferentes puntos de las islas.

El programa tendrá como grandes protagonistas el Gozo Pride March, previsto para el 5 de septiembre, y el Malta Pride March, que recorrerá las calles de La Valeta el 12 de septiembre. A ellos se sumarán propuestas como el Pride Village, proyecciones de cine, espectáculos drag, música en directo y encuentros solidarios.

Pionera en el plano legislativo, Malta hizo historia en 2016 al convertirse en el primer Estado miembro de la Unión Europea en prohibir las terapias de conversión, un hito que marcó un antes y un después en la protección de la orientación sexual e identidad de género.

Además, el país ha liderado durante diez años consecutivos el prestigioso Rainbow Map de ILGA-Europe. Aunque en 2026 España ha asumido por primera vez el primer puesto de este índice, el archipiélago maltés se mantiene firme en el podio como uno de los destinos más seguros, avanzados y acogedores de Europa para la comunidad LGBTIQ+.

La agenda del Malta Pride 2026

La edición de este año despliega un programa multidisciplinar que combina la reivindicación política, el deporte, el cine y el ocio nocturno en diferentes puntos estratégicos de las islas.

El arranque y las citas solidarias (4 y 5 de septiembre)

Malta Pride Opening Party (4 de septiembre): El pistoletazo de salida tendrá lugar en Kaktus (Ta’ Xbiex), una fiesta de inauguración con actuaciones drag y DJs locales.

El pistoletazo de salida tendrá lugar en Kaktus (Ta’ Xbiex), una fiesta de inauguración con actuaciones drag y DJs locales. Malta Pride FITFEST (5 de septiembre): El deporte y la solidaridad se unen en CrossFit Martell (Gżira) con un entrenamiento inclusivo adaptado a todos los niveles. La inscripción (20 €) se donará íntegramente a la organización Allied Rainbow Communities (ARC).

El Orgullo en la isla de Gozo (5 de septiembre)

Gozo Pride March: La isla vecina celebra su cuarta marcha oficial. El desfile comenzará a las 18:30 en It-Tokk (Victoria) y avanzará hasta Villa Rundle, donde habrá actuaciones en directo a partir de las 20:30.

La isla vecina celebra su cuarta marcha oficial. El desfile comenzará a las 18:30 en It-Tokk (Victoria) y avanzará hasta Villa Rundle, donde habrá actuaciones en directo a partir de las 20:30. Gozo Pride Afterparty: La fiesta se trasladará al Flamingo Club en Rabat (Gozo) desde las 22:00 hasta la madrugada.

Cultura, humor y comunidad entre semana (8 al 11 de septiembre)

Noche de cine queer (8 de septiembre): Un espacio cultural dedicado a proyectar historias que visibilizan las distintas realidades de la comunidad.

Un espacio cultural dedicado a proyectar historias que visibilizan las distintas realidades de la comunidad. "LOLgbtq" Stand Up Comedy (9 de septiembre): Una velada de humor y monólogos en directo que además destinará parte de su recaudación a fondos benéficos LGBTIQ+.

Una velada de humor y monólogos en directo que además destinará parte de su recaudación a fondos benéficos LGBTIQ+. Bingo Drag y Concierto (10 de septiembre): Fusión de arte drag, juego, música en directo y guiños al festival de Eurovisión.

Fusión de arte drag, juego, música en directo y guiños al festival de Eurovisión. Malta Pride Village (11 y 12 de septiembre): La emblemática Triton Square, en La Valletta, se transformará en el punto neurálgico del evento. Un espacio abierto con stands informativos de ONGs, asociaciones y empresas comprometidas.

El fin de semana de las grandes marchas (12 y 13 de septiembre)