Fiestas de la Melonera 2026 en Madrid: programa con todos los conciertos gratis

Aunque ya estamos en septiembre y sabemos que verano y fiestas de pueblo son sinónimos, lo cierto es que este mes también viene cargado de celebraciones. Del 3 al 6 de septiembre se celebran las Fiestas de la Melonera, en honor a la Virgen del Puerto, en el distrito de Arganzuela.

Durante estos días Madrid Río se llenará de conciertos, actividades para los más pequeños, talleres, mercados, y mucho más. Todo en el Recinto Ferial de la Explanada de Madrid Río.

A continuación te dejamos el programa con los conciertos para que no te pierdas nada:

Programa Fiestas de la Melonera 2026

Jueves 3 de septiembre

20:30 horas: concierto de Placeres Culpables, en la explanada de Madrid Río

22:00 horas: concierto de Dollar Selmouni, en la explanada de Madrid Río

Viernes 4 de septiembre

21:00 horas: concierto de La Frontera, en la explanada de Madrid Río

22:30 horas: concierto de Rafa Sánchez, seguido de Montana y Crocan, en la explanada de Madrid Río

Sábado 5 de septiembre

20:00 horas: actuación del grupo ganador de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2026, en la explanada de Madrid Río

20:30 horas: Los Chisperos de Arganzuela, con María Rodríguez, en la Nave de Terneras

21:00 horas: concierto de Marazu, en la explanada de Madrid Río

22:30 horas: concierto de Sole Giménez y, a continuación, orquesta, en la explanada de Madrid Río

Domingo 6 de septiembre