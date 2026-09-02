NO TE LO PIERDAS
Fiestas de la Melonera 2026 en Madrid: programa con todos los conciertos gratis
Las Fiestas de la Melonera, del distrito de Arganzuela en Madrid, se celebran del 3 al 6 de septiembre y cuentan con una programación repleta de conciertos gratis.
Publicidad
Aunque ya estamos en septiembre y sabemos que verano y fiestas de pueblo son sinónimos, lo cierto es que este mes también viene cargado de celebraciones. Del 3 al 6 de septiembre se celebran las Fiestas de la Melonera, en honor a la Virgen del Puerto, en el distrito de Arganzuela.
Durante estos días Madrid Río se llenará de conciertos, actividades para los más pequeños, talleres, mercados, y mucho más. Todo en el Recinto Ferial de la Explanada de Madrid Río.
A continuación te dejamos el programa con los conciertos para que no te pierdas nada:
Programa Fiestas de la Melonera 2026
Jueves 3 de septiembre
- 20:30 horas: concierto de Placeres Culpables, en la explanada de Madrid Río
- 22:00 horas: concierto de Dollar Selmouni, en la explanada de Madrid Río
Viernes 4 de septiembre
- 21:00 horas: concierto de La Frontera, en la explanada de Madrid Río
- 22:30 horas: concierto de Rafa Sánchez, seguido de Montana y Crocan, en la explanada de Madrid Río
Sábado 5 de septiembre
- 20:00 horas: actuación del grupo ganador de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2026, en la explanada de Madrid Río
- 20:30 horas: Los Chisperos de Arganzuela, con María Rodríguez, en la Nave de Terneras
- 21:00 horas: concierto de Marazu, en la explanada de Madrid Río
- 22:30 horas: concierto de Sole Giménez y, a continuación, orquesta, en la explanada de Madrid Río
Domingo 6 de septiembre
- 19:00 horas: actuación de Isabel Fayos, en la Nave de Terneras
- 20:00 horas: actuación de A Contraluz, en la Nave de Terneras
- 20:30 horas: concierto de Radio Macandé, en la explanada de Madrid Río
- 21:45 horas: Voy a Pasármelo G, concierto tributo a Hombres G, en la explanada de Madrid Río
- 23:00 horas: fuegos artificiales
Publicidad