Madrid abre gratis 24 palacios históricos: fechas, entradas y cómo reservar las visitas

La Comunidad de Madrid celebrará del 11 de septiembre al 1 de diciembre la 13ª edición de '¡Bienvenidos a Palacio!', un programa de visitas guiadas gratuitas a 24 edificios representativos del patrimonio histórico de la región que incorporará este año por primera vez los palacios de Goyeneche y Uceda.

La iniciativa ofrecerá cerca de 8.000 plazas y permitirá recorrer salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de valor patrimonial, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

Las inscripciones se abrirán este miércoles, a las 10 horas, a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, donde podrá consultarse el calendario completo, los horarios y la información práctica de las visitas.

Así, durante casi tres meses, especialistas en patrimonio cultural explicarán a los participantes la historia de los edificios, sus principales transformaciones arquitectónicas y el papel desempeñado a lo largo de los siglos por sus propietarios y por las instituciones que los ocupan.

Muchos de estos inmuebles, concebidos originalmente como residencias nobiliarias, albergan actualmente embajadas, academias, fundaciones y otras entidades. Desde su creación, el programa ha permitido acercar este patrimonio a más de 103.000 visitantes.

Los palacios de Goyeneche y Uceda

Entre las principales novedades de esta edición figura la incorporación del Palacio de Goyeneche, diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche y considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca civil madrileña.

El edificio alberga desde 1773 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de la reforma dirigida por Diego de Villanueva, y conserva un destacado patrimonio artístico relacionado con la historia de esta institución.

También abrirá sus puertas por primera vez dentro del programa el Palacio de Uceda, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado.

Conocido históricamente como Palacio de los Consejos, fue uno de los edificios civiles más importantes del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más relevante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

El programa incluirá asimismo algunos de los principales exponentes del patrimonio palaciego madrileño, como los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy.

La oferta se completa con el Palacete de Basilio Avial, el Castillo-Palacio de Aldovea y otros inmuebles de interés histórico y arquitectónico.