El plan gratis para combatir el calor en Madrid con niños: un castillo inflable con piscina y toboganes

Con las vacaciones escolares todavía en curso, encontrar un plan gratis con niños en Madrid puede convertirse en una carrera contra el calor. Aunque sabemos que los parques acuáticos siempre son una buena opción.

Este verano, el centro comercial Oasiz Madrid propone combatirlo con agua, toboganes y chapuzones, sin pagar entrada y a pocos kilómetros de la capital.

Un castillo inflable con piscina y toboganes

Se instaló un gran castillo inflable acuático gratuito con piscina, toboganes y juegos de agua. La atracción se ubica en las zonas exteriores del centro comercial, frente a la tienda Nike, y estará disponible hasta el 16 de agosto.

Se puede disfrutar los viernes, sábados y domingos, entre las 16:30 y las 21:30 horas, un horario pensado para acercarse por la tarde y aprovechar el plan hasta la caída del sol.

Edades y recomendaciones

La actividad está pensada para niños a partir de cinco años, aunque las condiciones de acceso cambian según la edad: los menores de siete años deben ir acompañados de un adulto responsable, mientras que desde esa edad en adelante pueden usar la instalación de forma autónoma.

Desde Oasiz recomiendan llevar bañador, toalla y una muda, además de gorra, protector solar y calzado adecuado para superficies húmedas. También aconsejan evitar que los niños caminen descalzos fuera del inflable, sobre todo al moverse por las zonas exteriores del recinto.

Cómo llegar a Oasiz Madrid

El centro comercial está ubicado en el Polígono Casablanca de Torrejón de Ardoz, junto a la Base Aérea y la avenida de los Premios Nobel, con acceso desde la A-2 por las salidas 22, 23 y 24.

Quienes vayan en auto cuentan con cerca de 4.000 plazas de estacionamiento, incluyendo 54 con cargadores para vehículos eléctricos. También es posible llegar en transporte público desde la estación de Cercanías de Soto del Henares o mediante la línea urbana 6 desde la plaza de España de Torrejón.