Los mejores restaurantes de Madrid para comer o cenar en agosto

Para algunos agosto es el mejor mes para estar en Madrid, menos tráfico, son sus fiestas de La Paloma y menos gente (aunque más calor, eso sí). Por eso en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de los mejores restaurantes de la capital para disfrutar este mes.

El Jardín de Diana

El Jardín de Diana renueva su propuesta gastronómica con una carta de verano inspirada en los sabores de Canarias y pensada para compartir. Entre sus novedades destacan platos como el tartar de pez de mantequilla con salsa nikkei, la vieja al horno con papas canarias, las papas arrugadas con mojo picón o una selección de quesos canarios, además de opciones veganas, postres y una cuidada carta de cócteles de autor y bebidas.

Además, el espacio incorpora un nuevo brunch disponible los domingos de 12:30 a 15:30 horas por 48 euros por persona, con cava ilimitado. La propuesta incluye una tabla de embutidos y quesos, bollería del día, tostadas y una selección de platos principales como huevos Benedict con salmón y aguacate, huevos Florentine, croissant de secreto ibérico, hamburguesa de pollo crujiente o guacamole con queso a la plancha, además de varios postres caseros.

Quintoelemento

Platos de verano de Quintoelemento | Quintoelemento

Este verano, quintoelemento permanece abierto todos los días con una propuesta gastronómica que combina cocina mediterránea con influencias asiáticas y latinoamericanas en un espacio único situado en la séptima planta del Teatro Kapital. Entre sus platos destacan la Gilda quintoelemento, los dados de carabinero con aguacate braseado y chicharrón de lubina, el saam de panceta y ostra frita, las palomitas de langostino, las vieiras con crema de ají amarillo y huevas de trucha, además de su reconocido sushi bar, todo ello acompañado por una cuidada coctelería de autor, más de 400 referencias de vino y una programación artística nocturna bajo su cúpula retráctil.

Trebbiano

Trebbiano aterriza en Madrid para acercar la auténtica cocina de la región italiana de Abruzzo con una propuesta basada en el producto, la tradición y las pastas artesanales elaboradas a mano. Bajo la dirección del chef Andrea Palma, su carta incluye especialidades como las Pallotte cacio e ova, el Tagliolino cacio e pepe, la Carbonara de Roma, la Linguine all'astice, el Il plin relleno de ossobuco o el Filetto di manzo, además de clásicos italianos como el tiramisú y la pannacotta. La experiencia se completa con una amplia selección de vinos italianos y españoles y una coctelería de autor inspirada en las raíces de Abruzzo.

El Jardín de Arzábal

El Jardín de Arzábal reabre en el Museo Reina Sofía convertido en uno de los planes más apetecibles para el verano en Madrid. Rodeado de vegetación, con una amplia terraza, una carpa climatizada y espacios pensados para disfrutar desde el desayuno hasta las copas de la noche, el restaurante ofrece cocina ininterrumpida y sesiones de DJ durante la temporada estival. Su propuesta gastronómica combina los clásicos de Arzábal con un toque internacional, con platos como la tortilla de patata, los ceviches, las pastas, la hamburguesa, el rape frito, además de desayunos con pancakes, huevos y tostadas, ideales para disfrutar en este oasis urbano en pleno centro de la ciudad.

Le Macao

Le Macao presenta "Las noches de verano", un exclusivo menú degustación nikkei pensado para convertirse en uno de los planes gastronómicos del verano en Madrid. Disponible todas las noches por 29,90 euros, la propuesta permite elegir cuatro platos entre especialidades como el udon estilo carbonara con huancaína y parmesano, el brioche de pato marinado y glaseado, la ensalada acevichada de atún y mango, el arroz al wok con torrezno cantonés, ceviches, rolls y nigiris, además de tarta de queso como postre. La experiencia se completa con un suplemento de dos cócteles y, los viernes y sábados, con música en directo, convirtiendo el restaurante del Paseo de la Castellana en uno de los imprescindibles para las noches estivales.

Extra: Yopo para llevar

YOPO se presenta como una nueva opción de comida para llevar en Madrid, especializada en elaboraciones de pollo fresco pensadas para el consumo diario. Su propuesta apuesta por tenders elaborados con solomillos marinados entre 24 y 48 horas, acompañados de salsas caseras preparadas a diario, además de wraps XXL de unos 500 gramos y ensaladas, ofreciendo una alternativa práctica y de calidad para quienes buscan una comida rápida sin renunciar al producto fresco. Disponible exclusivamente en delivery, la marca inicia así su expansión en España con un concepto centrado en el pollo premium y formatos adaptados al ritmo urbano.