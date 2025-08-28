laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Viajestic

Planes

¿Qué estás buscando?

PATRIMONIO VIVO

Más de 20 palacios de Madrid abrirán sus puertas gratis con visitas guiadas este otoño

Madrid vuelve a abrir las puertas de su historia con una nueva edición de "¡Bienvenidos a Palacio!". Durante varias semanas, los visitantes podrán descubrir gratis más de 20 residencias nobles y edificios históricos que normalmente permanecen cerrados al público, en una oportunidad única para pasear entre salones, jardines y bibliotecas que guardan siglos de memoria.

Palacio de Liria de Madrid

Foto de iStock

Publicidad

Laura Mejías
Publicado:

En Madrid, nunca te faltarán planes. La capital siempre ofrece propuestas para descubrir más sobre la cultura y la historia del país, desde exposiciones y museos hasta rincones arquitectónicos que rara vez están al alcance del público. Entre ellos se encuentran los palacios, auténticas joyas escondidas que, gracias a la iniciativa "¡Bienvenidos a Palacio!", se podrán recorrer de nuevo en visitas guiadas gratuitas. Esta propuesta cultural celebra ya su duodécima edición y permitirá a madrileños y turistas adentrarse en edificios cargados de historia.

Palacio de Liria
Palacio de Liria | Luis García_ Fuente Wikimedia Commons

Del 14 de septiembre al 2 de diciembre, más de 20 palacios de la región abrirán sus puertas de manera excepcional. Las entradas serán gratuitas y estarán disponibles a partir del 3 de septiembre a las 10:00 horas en este enlace, con un sistema de cola virtual y un máximo de dos reservas por persona. Guiados por especialistas en patrimonio cultural, los visitantes podrán recorrer salones que fueron escenario de recepciones aristocráticas, jardines privados, bibliotecas históricas y colecciones de arte y mobiliario que muestran la evolución de Madrid a lo largo de los siglos.

En la selección de palacios que abrirán sus puertas se encuentran espacios tan emblemáticos como:
  • Casa-Palacio de Manuel González-Longoria.
  • Palacete de Basilio Avial.
  • Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo.
  • Palacete del Marqués de Rafal.
  • Palacio de Aldovea.
  • Palacio de Buenavista.
  • Palacio de Fernán Núñez.
  • Palacio de Godoy.
  • Palacio de la Condesa de Adanero.
  • Palacio de la Duquesa de Parcent.
  • Palacio de la Infanta Isabel de Borbón.
  • Palacio del Duque de Abrantes.
  • Palacio del Marqués de Amboage.
  • Palacio del Marqués de Villafranca.
  • Palacio de Liria.
  • Palacio de los Marqueses de Argüeso.
  • Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.
  • Palacio de Parque Florido.
  • Palacio de Santa Coloma.
  • Palacio de Santoña. Palacio de Zurbano.
  • Palacio Infante Don Luis de Borbón

Con esta nueva edición, "¡Bienvenidos a Palacio!" se consolida como uno de los planes culturales más atractivos del otoño madrileño. Una ocasión ideal para redescubrir la ciudad desde dentro y acercarse a su historia a través de algunos de sus edificios más emblemáticos.

Viajestic» Planes

Publicidad

Publicidad