Más de 20 palacios de Madrid abrirán sus puertas gratis con visitas guiadas este otoño

En Madrid, nunca te faltarán planes. La capital siempre ofrece propuestas para descubrir más sobre la cultura y la historia del país, desde exposiciones y museos hasta rincones arquitectónicos que rara vez están al alcance del público. Entre ellos se encuentran los palacios, auténticas joyas escondidas que, gracias a la iniciativa "¡Bienvenidos a Palacio!", se podrán recorrer de nuevo en visitas guiadas gratuitas. Esta propuesta cultural celebra ya su duodécima edición y permitirá a madrileños y turistas adentrarse en edificios cargados de historia.

Palacio de Liria | Luis García_ Fuente Wikimedia Commons

Del 14 de septiembre al 2 de diciembre, más de 20 palacios de la región abrirán sus puertas de manera excepcional. Las entradas serán gratuitas y estarán disponibles a partir del 3 de septiembre a las 10:00 horas en este enlace, con un sistema de cola virtual y un máximo de dos reservas por persona. Guiados por especialistas en patrimonio cultural, los visitantes podrán recorrer salones que fueron escenario de recepciones aristocráticas, jardines privados, bibliotecas históricas y colecciones de arte y mobiliario que muestran la evolución de Madrid a lo largo de los siglos.

Casa-Palacio de Manuel González-Longoria.

Palacete de Basilio Avial.

Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo.

Palacete del Marqués de Rafal.

Palacio de Aldovea.

Palacio de Buenavista.

Palacio de Fernán Núñez.

Palacio de Godoy.

Palacio de la Condesa de Adanero.

Palacio de la Duquesa de Parcent.

Palacio de la Infanta Isabel de Borbón.

Palacio del Duque de Abrantes.

Palacio del Marqués de Amboage.

Palacio del Marqués de Villafranca.

Palacio de Liria.

Palacio de los Marqueses de Argüeso.

Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.

Palacio de Parque Florido.

Palacio de Santa Coloma.

Palacio de Santoña. Palacio de Zurbano.

Palacio Infante Don Luis de Borbón

En la selección de palacios que abrirán sus puertas se encuentran espacios tan emblemáticos como:

Con esta nueva edición, "¡Bienvenidos a Palacio!" se consolida como uno de los planes culturales más atractivos del otoño madrileño. Una ocasión ideal para redescubrir la ciudad desde dentro y acercarse a su historia a través de algunos de sus edificios más emblemáticos.