PATRIMONIO VIVO
Más de 20 palacios de Madrid abrirán sus puertas gratis con visitas guiadas este otoño
Madrid vuelve a abrir las puertas de su historia con una nueva edición de "¡Bienvenidos a Palacio!". Durante varias semanas, los visitantes podrán descubrir gratis más de 20 residencias nobles y edificios históricos que normalmente permanecen cerrados al público, en una oportunidad única para pasear entre salones, jardines y bibliotecas que guardan siglos de memoria.
En Madrid, nunca te faltarán planes. La capital siempre ofrece propuestas para descubrir más sobre la cultura y la historia del país, desde exposiciones y museos hasta rincones arquitectónicos que rara vez están al alcance del público. Entre ellos se encuentran los palacios, auténticas joyas escondidas que, gracias a la iniciativa "¡Bienvenidos a Palacio!", se podrán recorrer de nuevo en visitas guiadas gratuitas. Esta propuesta cultural celebra ya su duodécima edición y permitirá a madrileños y turistas adentrarse en edificios cargados de historia.
Del 14 de septiembre al 2 de diciembre, más de 20 palacios de la región abrirán sus puertas de manera excepcional. Las entradas serán gratuitas y estarán disponibles a partir del 3 de septiembre a las 10:00 horas en este enlace, con un sistema de cola virtual y un máximo de dos reservas por persona. Guiados por especialistas en patrimonio cultural, los visitantes podrán recorrer salones que fueron escenario de recepciones aristocráticas, jardines privados, bibliotecas históricas y colecciones de arte y mobiliario que muestran la evolución de Madrid a lo largo de los siglos.En la selección de palacios que abrirán sus puertas se encuentran espacios tan emblemáticos como:
- Casa-Palacio de Manuel González-Longoria.
- Palacete de Basilio Avial.
- Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo.
- Palacete del Marqués de Rafal.
- Palacio de Aldovea.
- Palacio de Buenavista.
- Palacio de Fernán Núñez.
- Palacio de Godoy.
- Palacio de la Condesa de Adanero.
- Palacio de la Duquesa de Parcent.
- Palacio de la Infanta Isabel de Borbón.
- Palacio del Duque de Abrantes.
- Palacio del Marqués de Amboage.
- Palacio del Marqués de Villafranca.
- Palacio de Liria.
- Palacio de los Marqueses de Argüeso.
- Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.
- Palacio de Parque Florido.
- Palacio de Santa Coloma.
- Palacio de Santoña. Palacio de Zurbano.
- Palacio Infante Don Luis de Borbón
Con esta nueva edición, "¡Bienvenidos a Palacio!" se consolida como uno de los planes culturales más atractivos del otoño madrileño. Una ocasión ideal para redescubrir la ciudad desde dentro y acercarse a su historia a través de algunos de sus edificios más emblemáticos.
